Selv om notat om smittetryk indeholdt fejl, ændrede det ikke konklusionen, oplyser Statens Serum Institut.

Statens Serum Institut (SSI) medgiver, at der var en fejl i et notat fra 30. marts. Her blev blandt andet udviklingen i smittetryk beskrevet. Men ifølge seruminstituttet havde fejlen ikke betydning for den samlede konklusion.

SSI kalder det desuden en "mindre fejl". Det sker i en meddelelse, der er sendt ud tirsdag.

Meddelelsen er tilsyneladende et svar til en artikel i Berlingske tirsdag. Her beskrives det, at der i en rapport fra 30. marts under en figur over smittetrykkets udvikling står, at smittetrykket fra 12. marts til 24. marts var faldet fra 2,6 til 1,4.

Smittetrykket er et udtryk for, hvor mange personer en smittet person selv smitter. Hvis smittetrykket er to, vil en smittet person selv videreføre virusset til to andre.

Over for Berlingske medgiver SSI, at figurteksten er forkert, fordi den ikke tager højde for, hvor mange der er blevet smittet i udlandet - og derfor ikke kan bruges til at sige noget om smittespredningen i Danmark.

Med den daværende viden ville det ifølge Statens Serum Institut have været rigtigt at skrive, at smittetrykket var faldet fra 2,1 til 1,3 i perioden fra 12. til 24. marts.

Siden da har SSI desuden fået adgang til flere data - og derfor ved man nu, at smittetrykket i virkeligheden var endnu lavere 12. marts.

I sin meddelelse tirsdag fastholder SSI desuden, at uanset fejlen ændrer det ikke på konklusionen i rapporten, som ifølge SSI selv var, at det var "forsvarligt at ophæve dele af restriktionerne".

Her henvises til den massive nedlukning af samfundet, som blev meddelt af statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde 11. marts.

/ritzau/