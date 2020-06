Usikre svar på antistoftest, som sælges på udvalgte apoteker, kan give falsk tryghed, advarer virolog.

Statens Serum Institut (SSI) forholder sig skeptisk til de antistoftest, som udvalgte apoteker i hovedstadsområdet netop er begyndt at sælge.

Det skriver DR.

På de udvalgte apoteker kan man købe en test, der skal vise om man har antistoffer mod coronavirus i blodet, for 299 kroner uden henvisning fra lægen eller tidsbestilling.

Testen bliver foretaget på apoteket. Det foregår ved at man får lavet et lille stik i fingeren - og efter ti minutter foreligger der et svar.

Men den metode giver ikke sikre svar, advarer virolog Anders Fomsgaard fra SSI.

- Der kommer flere og flere hurtige test, og langt de fleste er ikke så gode som de test, der bliver sendt ind til et laboratorie. Der kan både være falsk positive og falsk negative svar, og det skal man jo så vide, når man køber sådan en test, siger han til DR.

Han understreger, at det derimod giver langt mere sikre testsvar, hvis en antistoftest foretages med en decideret blodprøve og efterfølgende sendes til undersøgelse på laboratorie.

- Man kan gå rundt med en falsk tryghed, hvis testen har vist antistoffer , som egentlig ikke er der. Så hvis man har folk i sin omgangskreds , som er særligt udsatte for at få Covid-19, vil jeg anbefale, at man tager en rigtig blodprøve, siger Anders Fomsgaard til DR.

Der er flere andre grunde til, at resultaterne kan være usikre. Blandt andet kan antistoffer mod coronavirus først måles i blodet, to til tre uger efter at man har været smittet med coronavirus.

Antistoftesten leveres til apotekerne af sikkervaccination.dk, som drives af firmaet Practico.

Læge og medstifter af Practico Jonas Nielsen afviser over for DR, at testen har en stor usikkerhed.

Han oplyser, at man i Spanien har sammenlignet testens resultat med resultaterne af 17.000 laboratorietest. Her har de hurtige antistoftest i 97 procent af tilfældene givet det samme svar som laboratorietestene.

/ritzau/