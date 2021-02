Det er for tidligt at vurdere, om restriktioner skal lempes, selvom B117 ifølge SSI ikke er i vækst lige nu.

Det er endnu ikke tiden til at lempe flere restriktioner, på trods af at kontakttallet for den mere smitsomme britiske variant B117 er 0,99 og derfor ikke i vækst i Danmark lige nu.

Det siger direktør i Statens Serum Institut (SSI) Henrik Ullum.

- Vi har lempet en lille smule ved at sende de yngste i skole, og det er klart, at det giver noget mere aktivitet i samfundet. Derfor må vi se, hvordan det påvirker kontakttallet for B117 og smittesituationen generelt, før vi taler om at lempe.

- Men vi sidder hele tiden og kigger på scenarier for, hvordan vi eventuelt kan hæve nogle restriktioner, og her kigger vi på et samlet billede, og der er kontakttallet for B117 bare en af mange ting, vi kigger på, siger han.

Ullum understreger, at det er en positiv udvikling, at kontakttallet for B117 er under en.

Han vurderer, at de nuværende restriktioner og en øget smitteopsporing har været medvirkende til den udvikling.

Kontakttallet er beregnet ud fra data frem til 1. februar.

Eventuelle smittestigninger efter skoleåbningerne for de yngste elever 8. februar vil derfor først kunne ses i tallet på et senere tidspunkt.

Det er blandt andet derfor, der skal gå nogle uger, før det kan vurderes, om flere dele af samfundet kan åbne igen, siger Henrik Ullum.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) oplyste tirsdag, at kontakttallet for alle smittetilfælde var steget fra 0,7 til 1,0. Mens tallet kun for B117 altså er en my lavere. Tallet viser, hvordan billedet var ti dage forinden.

Det er dog sikkert, at kontakttallet for B117 vil stige til over en i de kommende uger.

Det siger Viggo Andreasen, der er lektor i matematisk epidemiologi ved Roskilde Universitet.

Han er derfor enig med Henrik Ullum i, at det er for tidligt at tale om yderligere genåbning af samfundet.

- Det er en enlig svale, at tallet for B117 er kommet helt herned.

- Det næste kontakttal vil være over en. Det vil faktisk være omkring 1,15. Og det vil nok kun stige i ugerne efter. Så der er ikke grundlag for at lempe restriktioner lige nu, siger han.

Også Christian Wejse, afdelingslæge på infektionsmedicinsk afdeling på Aarhus Universitetshospital, er enig i, at en beslutning om at lempe restriktioner skal vente.

- Kontakttallet isoleret set giver ikke anledning til at åbne mere. Men det er rigtig positivt, og hvis det fortsætter nedad, kan det godt være, der kan åbnes mere. Men det er ikke lige nu, siger han.

Frem til 28. februar er store dele af det danske samfund lukket ned - netop med henvisning til at den mere smitsomme britiske coronavariant ventes at fylde i smittetallene i de kommende uger.

Varianten, der først blev fundet i Storbritannien, udgør flere og flere af coronatilfældene i Danmark.

