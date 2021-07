Hvis du skal ud og følge med i den nervepirrende EM-semifinale mellem Danmark og England onsdag aften, så er der en del ting, der er gode at huske – såsom landsholdstrøjen, klaphatten og den gode stemning.

Men det er ikke det eneste, lyder det fra Statens Serum Institut (SSI), der råder dig til at huske på særligt to ting:

Den ene ting er, at alle – særligt dem, der ikke er blevet coronavaccineret – husker at lade sig teste både før og efter semifinalen, hvor det forventes, at mange feststemte mennesker kommer til at samles tæt. Det fortæller Henrik Ullum, der er direktør i SSI, til DR:

»Hvis man ikke er vaccineret, så lad jer teste, før I går ud og fejrer, så undgår I at smitte andre,« lyder hans opfordring.

Ifølge SSI bør man lade sig teste tre til fire dage efter semifinalebraget.

Men det er ikke det eneste, som seruminstituttet opfordrer til, at man husker på.

SSI råder også til, at man har installeret og aktiveret smittestopappen, skriver DR. På den måde kan man få hurtig besked, hvis man under fodboldkampen har været i nærheden af folk, der bliver konstateret smittet.

EM-semifinalen mellem Danmark og England fløjtes i gang klokken 21 onsdag aften.