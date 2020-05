Færre og færre har følt symptomer på coronavirus over de seneste seks uger, viser undersøgelse fra SSI.

Andelen af personer, der oplever at de har symptomer på Covid-19, er faldet støt over de seneste seks uger.

Det viser de første resultater fra platformen Covidmeter, der skal hjælpe myndighederne til at overvåge spredningen af coronavirus i Danmark.

Covidmeter blev lanceret den 8. april. Siden da har omkring 120.000 danskere ugentligt besøgt platformen og svaret på, om de har haft en række af de symptomer, der forbindes med Covid-19.

Statens Serum Institut (SSI) har nu lavet en opgørelse over resultaterne.

Andelen af borgere, der har rapporteret om symptomer, er faldet fra cirka 1,3 procent i uge 15 til cirka 0,25 procent i uge 20.

- Vi kan se, at der er sket et støt fald i andelen, der melder om Covid-19-symptomer, hen over de seneste seks uger. Dette mønster ses i alle landets fem regioner, siger seniorforsker Steen Ethelberg fra SSI i en pressemeddelelse.

- Vi kan også se, at smitten er nogenlunde ligeligt fordelt hen over de forskellige aldersgrupper. Dog med lidt flere syge blandt dem, der er i 40erne, og færre blandt de lidt ældre borgere.

Først og fremmest får myndighederne viden om antallet af smittede med coronavirus ved at opgøre antallet af positivt testede.

Covidmeteret, som alene spørger til symptomer, kan til gengæld bruges som et supplement, der giver et øjebliksbillede af situationen blandt alle de mennesker, der ikke har fået lavet en test.

Covid-19 er en sygdom, der kan give mange forskellige symptomer og symptomer af meget forskellig sværhedsgrad.

Derfor er det svært at bestemme, hvem der faktisk har haft sygdommen ud fra de indrapporterede symptomer.

Analysen bygger på viden om symptomer hos personer, der er testet positiv for coronavirus, som SSI har indsamlet uafhængigt af Covidmeteret.

Ifølge SSI's undersøgelser har personer, der er testet positiv, højere forekomst af feber, åndenød, muskel- og ledsmerter, træthed, kvalme, opkast og diarré.

Derudover er også nedsat lugtesans eller smagssans udtalt blandt personer, der er bekræftet smittet med coronavirus.

/ritzau/