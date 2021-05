Der er usikkerhed om den danske vaccinekalender, men der er ikke udsigt til store forsinkelser, vurderer SSI.

Statens Serum Institut (SSI) afviser en pessimistisk prognose fra det britiske analysebureau Airfinity, der peger på, at de sidste danskere først er vaccineret mod coronavirus i slutningen af november.

Ifølge den officielle vaccineplan er de sidste vaccinationer givet 22. august, og den forudsigelse er ikke helt ved siden af, lyder det fra SSI.

- Alene med de lovede leverancer fra Pfizer, der i øjeblikket leverer stabilt som lovet, vil der være vacciner nok til, at danskerne kan være vaccineret i september, skriver SSI i en mail til Ritzau.

Flere analytikere - blandt andet Airfinity - har over for Politiken givet udtryk for, at den danske vaccineplan er urealistisk.

Årsagen til denne skepsis er, at Danmark har taget vaccinen fra Johnson & Johnson af programmet på grund af sjældne, men meget alvorlige bivirkninger. Det samme skete i april med AstraZenecas vaccine.

SSI erkender, at der er stor usikkerhed forbundet med vaccineplanen.

- De fleste producenter, der i øjeblikket leverer covid-19-vacciner til EU og Danmark, kan desværre kun give meget kortsigtede estimater for deres konkrete leverancer, skriver seruminstituttet.

Derfor bygger prognoserne for leverancer af vacciner i vidt omfang på "mere løse meldinger", som Danmark får fra producenterne.

- Det betyder også, at der er en betydelig usikkerhed i prognoserne, hvor ny viden løbende kan give anledning til ændringer.

- Vi kan dog ikke genkende Airfinitys udmelding om, at danskerne først er vaccineret i slutningen af november, skriver SSI.

Seruminstituttet påpeger, at der foruden vaccinen fra Pfizer/BioNTech også leveres coronavacciner fra Moderna og virksomheden CureVac.

CureVac-vaccinen er endnu ikke en del af det danske vaccineprogram. Men den ventes at blive leveret sidst i andet kvartal.

/ritzau/