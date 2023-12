Hold dig langt væk fra det vand, der ligger i gaderne efter torsdagens oversvømmelser.

I hvert fald hvis du vil undgå risikoen for at blive smittet med flere alvorlige sygdomme.

Vandet kan nemlig være blandet med kloakvand og indeholde sygdomsfremkaldende bakterier og mikroorganismer fra urin og afføring – både fra dyr og mennesker.

Det oplyser Statens Serum Institut i en pressemeddelelse.

Derfor kan kontakt med oversvømmelsesvandet føre til flere alvorlige sygdomme, påpeger Jette Holt, der er hygiejnesygeplejerske på afdelingen for infektionsepidemiologi og forebyggelse på Statens Serum Institut.

»Man skal først og fremmest undgå at gå rundt i vandet. Vi har indimellem også set, at nogle er blevet fristet til at bade i det, og det skal man helt holde sig fra, for det kan man blive rigtigt syg af,« siger hun.

Kommer man i kontakt med vandet, kan man få diarré – men også værre sygdomme, lyder det i pressemeddelelsen.

Eksempelvis kan man risikere at blive smittet med sygdommen leptospirose, der stammer fra rotter, oplyser Jette Holt.

Leptospirose er ifølge Sundhed.dk en sygdom, der i sin milde form fører til, hvad der kaldes for rottefeber.

De typiske symptomer er kulderystelser, høj feber, og muskelsmerter. Derudover kan sygdommen give røde øjne, og nogen udvikler hjernehindebetændelse.

5-10 procent der smittes med sygdommen udvikler en noget værre sygdom, der kaldes for Weils sygdom.

Lider man af det, er der risiko for at udvikle leversvigt, nyresvigt og blødning i lungerne.

Grundet risikoen for at blive smittet med diverse sygdomme er det vigtigt, at man ifører sig handsker og gummistøvler under oprydningen, hvis man eksempelvis har fået vand i kælderen på grund af det voldsomme vejr, oplyser Statens Serum Institut.

Derudover skal man undgå at spise, drikke eller ryge under oprydningsarbejde.

»Vi har ved tidligere oversvømmelser oplevet, at folk er blevet syge, fordi de har spist eller røget, mens de har ryddet op, og derved fået bakterierne ind via munden,« forklarer Jette Holt der råder til, at man også tager et bad og vasker det tøj, man har haft på, når man er færdig med at rydde op.

Torsdag er Danmark ramt af en storm, der blandt andet har resulteret i de kraftigste vindstød i otte år.

Det har ført til lukning af flere broer og aflysninger af færgeafgange samt skabt trafikproblemer i hele landet.

Du kan følge med i stormens udvikling og de medfølgende konsekvenser i B.T.s liveblog her.