Sidste år mistede 56 personer livet efter at være blevet smittet med den. Legionella-bakterien. En varmeelskende bakterie, der trives særligt godt om sommeren.

I 2022 blev der registreret 287 smittetilfælde, og frygten er, at antallet bliver endnu højere i år.

»Smittetallene har ligget højt siden 2017 og har siden ligget forbavsende stabilt. Indtil videre har året budt på lidt færre tilfælde end sidste år, men jeg forventer faktisk, at vi nok får endnu flere smittetilfælde i år end nogensinde før, når året er omme,« siger Søren Uldum, fagchef i Statens Serum Institut, i en pressemeddelelse.

Det er særligt udsigten til smittetilfælde fra udlandet, heriblandt Italien, der giver anledning til at tro, at smitten topper i år.

Så mange blev smittet Oversigt over smittetilfælde de seneste år: 2022: 287

2021: 276

2020: 278

2019: 269

2018: 266

2017: 278 Før 2014 lå antallet af smittetilfælde mellem 100 og 150 om året. Kilde: Statens Serum Institut

Bakterien, der fører til legionærsyge, findes i vand og elsker, når temperaturen ligger mellem 20 og 50 grader.

Det betyder altså, at bakterien lystigt boltrer sig i vandrør, der bliver varmet op af sommerens sol.

»Når der har været varmt vejr i længere tid, så er der også større risiko for, at det kolde vand bliver varmet op i rørene og derved øges risikoen for legionellasmitte,« forklarer Søren Uldum.

For svækkede og ældre personer kan legionærsyge, der er en lungebetændelse, være livstruende.

Der er dog gode råd at hente, hvis man vil forsøge at undgå bakterien.

Det handler om at holde det kolde vand koldt og det varme vand varmt. Og så skal man gennemskylle vandrørene regelmæssigt for at undgå bakterievækst i stillestående vand, forklarer Birger T. Christiansen, konsulent i TEKNIQ Arbejdsgiverne.

»Udover at holde den rette vandtemperatur er det bedste råd derfor at sørge for at have et godt flow i vandrørene og undgå 'døde ender' i selve installationen, hvor bakterien kan udvikle sig.«

»Er man i tvivl, er det altid en god idé at få sin installation gennemgået af en autoriseret vvs-installatør.«