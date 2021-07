Danmark er uventet hårdt ramt af RS-virus, som giver anledning til luftvejsinfektioner. Det skriver Statens Serum Institut (SSI) i EPI-NYT, som de udgiver hver uge.

RS-virus kan ramme alle, men børn, der er under to år, er i risiko for særligt alvorlige infektioner, som ofte medfører vejrtrækningsbesvær og som »ikke sjældent kræver hospitalsindlæggelse,« skriver SSI.

Under coronapandemien har en række sygdomme, som Danmark ellers normalt er ramt af i en eller anden grad, nærmest været fraværende. Det er blandt andet influenza og RS-virus.

Det mener man skyldes de restriktioner, som samfundet har været underlagt for at dæmme op for coronaen.

Men i de seneste uger er flere lande rundt om i verden blevet ramt af netop RS-virus, og der er blevet registreret et uventet stort antal tilfælde. Det er også tilfældet herhjemme.

I uge 26 blev der registreret 49 tilfælde af RS-virus i Danmark. Tallet har været stigende siden uge 20, og i alt er 112 danskere ramt af sygdommen.

SSI skriver, at det er sjældent, at man overhovedet ser tilfælde af RS-virus i Danmark i sommermånederne, hvorfor danske læger opfordres til at være opmærksomme på sygdommen, især hos patienter med luftvejsinfektion.

Symptomerne på RS-virus kan være hoste, feber, en hvæsende vejrtrækning, udmattelse og problemer med at hoste slim op. Tyve procent får mellemørebetændelse.