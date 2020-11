Statens Serum Institut (SSI) vil nu åbne for et hidtil spærret lager af influenzavacciner, for at sørge for flere kan blive vaccineret.

Det skriver SSI i en pressemeddelelse.

Efterspørgslen på influenzavacciner har blandt ældre fra 65 år og opefter været markant højere i år, end de seneste to år.

