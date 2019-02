Spasser, nar, hund og fuckhoved.

Sådan lød nogle af de gloser, som udenlandsdanskeren Nicolai Oster blev mødt med i forbindelse med en kort taxatur fra Hovedbanegården til en adresse i det indre København sent torsdag aften. Se videoen øverst i artiklen

Afsenderen var en chauffør fra selskabet TAXA 4x35, som tydeligvis ikke kunne acceptere, at hans passager ønskede at betale med en tusindkroneseddel, når turen kun kostede 100 kroner.

»Jeg siger bare til ham, at det er en gyldig betalingsform, og at han har pligt til at tage imod den. Men så bliver han helt vildt aggressiv og ubehagelig,« siger Nicolai Oster om situationen.

Nicolai Oster var ude for en voldsom oplevelse torsdag aften. Foto: Privatfoto

Ud over diverse ukvemsord kvitterede chaufføren desuden med at skubbe til sin kunde og sågar spytte på ham.

Nicolai Oster er rystet over situationen og fortæller til B.T., at han valgte at afbryde en telefonsamtale med en veninde for at optage optrinnet, da chaufføren hidsede sig op over betalingsformen.

»I første omgang ønskede jeg jo bare at dokumentere, hvor absurd en opførsel han havde. Og så følte jeg mig utryg. Det er jo fuldstændig misforstået, når man arbejder i et servicefag, at man opfører sig på den måde. Ja, at man i det hele taget opfører sig på den måde,« siger Nicolai Oster og fortsætter:



»Og at han så til sidst er decideret truende og voldelig er helt uacceptabelt. Han ender jo med at spytte mig i ansigtet. Det er bare vildt ydmygende, klamt og krænkende.«

Nicolai Oster har ofte hørt fra bekendte, at de har haft dårlige oplevelser med taxichauffører.

Dog ikke i den målestok, som han selv oplevede under turen torsdag kort før midnat. Og det har i den grad chokeret ham.

Men kunne du ikke bare have afmonteret situationen fra start ved at få vekslet sedlen eller betale på en anden måde?

»Det var nu engang den betalingsform, jeg havde mulighed for, og den er jo helt gyldig. Og eftersom han bliver så aggressiv og hidsig, som han tydeligvis gør, så begynder jeg faktisk at føle mig meget utryg. Så jeg havde bare på ingen måde lyst til at køre videre med ham for at veksle,« siger Nicolai Oster.

Han mener desuden, at han selv fremstod roligt i situationen, og at videoen taler for sig selv.

Noget han understreger igen, da B.T. spørger ind til hans egen rolle og troværdighed i kraft af en fortid, hvor den tidligere næstformand i Liberal Alliances Ungdom blev idømt 10 dagbøder à 1000 kroner for overtrædelse af straffelovens paragraf 121.

En paragraf, som netop handler om, at man med "hån, skældsord eller anden fornærmelig tale overfalder" offentligt ansatte.

»Det kan jeg ikke se har noget med den her situation at gøre. Det er noget, jeg for længst har lagt bag mig og er kommet videre fra på en god måde,« siger han og uddbyer:

Det er fuldstændig uacceptabel opførsel. Palle Christensen, Bestyrelsesformand i TAXA 4x35

»Når man føler sig uretfærdigt og urimeligt behandlet, må man sige fra. Og igen, det fremgår jo også af videoen, hvordan jeg selv optræder. Jeg bevarer roen til det sidste. Kun da han spytter på mig hæver jeg stemmen, og det kan man nok dårligt bebrejde mig,« siger Nicolai Oster.

Han har nu politianmeldt den pågældende taxachauffør og har desuden lagt episoden på facebook.

B.T. har været i kontakt med TAXA 4x35, der tager afstand fra hændelsen.

»Vi tager skarp afstand fra chaufførens opførsel og er meget kede af kundens oplevelse. Vi har startet en intern undersøgelse og har indkaldt chauffør og vognmand til en samtale. Det er fuldstændig uacceptabel opførsel,« siger bestyrelsesformand for TAXA 4x35, Palle Christensen og fortsætter:

»Vi vil samarbejde med politiet og give al relevant information. Vi gør meget ud af at undervise chaufførerne i service under flere forløb, men vil nu evaluere, om vi skal gøre mere.«

B.T. har også været i kontakt med Københavns Politi, der af hensyn til tavshedspligt hverken kan be- eller afkræfte, om de har modtaget en anmeldelse.