Sprøjtemidlet Chlorpyrifos er forbudt i Danmark, men alligevel spiser mange danskere det hver dag.

Chlorpyrifos findes nemlig i knap en tredjedel af de citrusfrugter, der sælges i danske supermarkeder.

Det viser en undersøgelse som Danwatch har lavet.

Det kontroversielle sprøjtemiddel, som er forbudt i Danmark, men godkendt til salg i flere en 100 lande, er skabt til at angribe insekters nervesystem, men skader også nervesystemet hos mennesker.

Chlorpyrifos bruges blandt andet på afgrøder, dyr og bygninger for at dræbe blandt andet insekter og orme.

Men det kan have alvorlige bivirkninger.

Flere studier viser en sammenhæng mellem Chlorpyrifos og påvirkning af hjernen hos fostre og spædbørn.

Blandt andet mistænkes det for at kunne medføre ADHD, autisme og lavere IQ hos fostre og børn.

Synes du, at sprøjtemidlet Chlorpyrifos skal forblive ulovligt i Danmark?

Og det gør det uegnet til menneskeføde, understreger Philippe Grandjean, professor i miljømedicin på Syddansk Universitet.

»Det er uønsket, at gravide og børn bliver udsat for et stof som det her, for det er formentlig så giftigt, at det slet ikke kan lade sig gøre at indtage uden at gøre skade,« siger Philippe Grandjean til Danwatch.

At sprøjtemidlet - trods forbuddet - er at finde i citrusfrugter i danske supermarkeder, skyldes, at det er lovligt i mange af de lande, vi importerer fødevarer fra.

Netop nu diskuterer EU, om Chlorpyrifos igen skal godkendes til salg i unionen.