En ny variant af covid-19 spreder sig lige nu hurtigt i flere lande.

Blandt andet i Danmark hvor den nye mutation på kort tid er begyndt at spille en central rolle i smittebilledet.

Det har fået sundhedsorganisationen WHO til at klassificere mutationen, der har fået navnet 'JN. 1', som en 'variant of interest', eller 'interessant variant', hvilket vil sige, at WHO holder øje med den og følger dens udvikling.

Det oplyser flere medier – herunder nyhedsbureauet Reuters.

Varianten spreder sig lige nu med høj fart i flere lande og har fået sundhedsmyndighedernes interesse, fordi det ligner, at den er mere smitsom end andre af de mutationer, der lige nu er i omløb.

JN. 1-varianten er lige nu den hurtigst voksende variant i flere lande – heriblandt USA, hvor varianten udgør mellem 15-29 procent af nye infektioner, ifølge landets sundhedsmyndigheder.

TV 2 oplyser, at den fremstormende undervariant også er på fremmarch i Danmark.

Tilbage i starten af december steg fremkomsten af varianten med tyve procentpoint på en uge, skrev mediet dengang.

Selvom JN. 1 viser tegn på at have nemmere ved at smitte end tidligere varianter, er der endnu ikke noget, der tyder på, at varianten fører til værre symptomer, ligesom alt tyder på, at de eksisterende vacciner beskytter mod alvorlig sygdom og død, når folk smittes med varianten. Det oplyser flere eksperter til Reuters.

JN. 1 er en mutation af Omikronvarianten, der smitter mere end den oprindelige covid-19 virus, men som ikke giver mere alvorlige sygdomsforløb end de tidligere varianter.