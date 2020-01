Det gik ikke helt som planlagt, da der kort før 19 skulle foretages en kontrolleret sprængning i Vestforbrændings affaldssilo i Glostrup.

Under sprængningen skete der nemlig en utilsigtet materiel skade uden for siloen. Det oplyser affaldsselskabet i et opslag på Facebook.

'Der er ingen tilskadekomne, og ingen risiko for yderligere skade,' lyder det endvidere i opslaget.

Hovedstadens Beredskab var efterfølgende til stede i forbindelse med misseren, der vil blive undersøgt:

'Vestforbrænding er i øjeblikket i gang med at vurdere skadens omfang og eventuelle konsekvenser,' står der i opslaget.

Her henviser selskabet til, at folk løbende følger med på dets facebookside og på Vestfor.dk.

Som kommentarer til facebookopslaget skriver et par stykker, at de hørte braget, selvom de ikke bor i Glostrup. En skriver:

'Det var noget af et knald, I fik lavet. Det hele rystede hos os i Islev. Jeg håber ikke, at mit lille hus - eller andres for den sags skyld - har taget skade.'

'Det håber vi heller ikke,' svarer Vestforbrænding med en trist emoji.

Kort efter, Vestforbrænding på Facebook kunne berette om sprængningen, der altså ikke gik som planlagt, blev endnu et opslag lagt op:

'Der er risiko for ustabil drift på fjernvarme fra Vestforbrænding det kommende halve døgn,' står der. Om der er sammenhæng mellem de to ting, er dog uvist.