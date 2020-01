For folk med psykiske udfordringer som ADHD, posttraumatisk-stress eller autisme kan det være en hård omgang at shoppe nyt tøj blandt mange mennesker og høj musik.

Det har Sportsmaster i Rødovre nu forsøgt at imødekomme med et nyt tiltag, der får stor ros fra flere kanter.

Butikken har nemlig inviteret psykisk sårbare til at komme alene på shopping i butikken efter lukketid. Det skriver TV2 Lorry.

»Vi vil gerne tage hensyn til dem, der har det lidt anderledes. Der skal være plads til alle i vores butik, og det kræver ikke så meget af os,« fortæller Stine Billing Larsen, der er souchef i butikken, til mediet.

Sedlen der hænger på Sportsmaster Rødovres facade. Foto: Privatfoto. Vis mere Sedlen der hænger på Sportsmaster Rødovres facade. Foto: Privatfoto.

Folk med særlige behov skal tage kontakten til butikken. Sammen vil parterne så finde et tidspunkt, hvor der kan shoppes i ro og mag uden for åbningstiderne.

Tiltaget får ros fra feltets interesseorganisationer.

Hos SIND - Landsforeningen for Psykisk Sundhed kalder de ideen for »super god«, skriver Lorry.

Det skyldes, at folk med psykiske problemer kan have svært ved at være sammen med fremmede. F.eks. nævnes det, at folk med postraumatisk-stress kan have svært ved, at er står nogle bag dem i køen.

For mange autister er det udfordrende at købe ind, når der er mange mennesker, og der bliver spillet højt musik, skriver mediet.

Derfor er Landsforeningen Autisme også glade for tiltaget.

I butikken i Rødovre fortæller de, at de er klar til at tilrettelægge den personlige shoppetur så personligt som muligt.

Det er ikke kun i Rødovre, at tiltaget er aktuelt. Det er også muligt for psykisk udfordrede at shoppe alene i Sportsmaster Køge, skriver TV 2 Lorry.