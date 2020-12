De restriktioner, som regeringen præsenterede på et pressemøde tirsdag, sætter landets butikker i en 'rigtig skidt situation.'

Sådan lyder reaktionen fra sportskæden Sport24, efter de landsdækkende restriktioner, som blandt andet betyder, at storcentre og butikker skal holde lukket, tirsdag aften blev forlænget.

Administrerende direktør i sportskæden, Lars Elsborg, siger til Børsen, at han frygter, at årets julegaver bliver vekslet til penge i stedet for at blive ombyttet til en anden vare.

Og det kan i værste fald føre til store økonomiske tab for sportskæden.

Som situationen ser ud lige nu, må butikkerne nemlig tidligst byde kunderne velkommen igen 18. januar, og det resulterer i, at retur og ombytning fra julehandlen bliver skubbet længere ud i fremtiden.

»Effekten af det, at vi er i en situation, hvor vi måske lander i, at der er rigtig, rigtig mange returneringer, som ender i rene udbetalinger i stedet, så er det jo en rigtig skidt situation.«

»Så har vi et kvæstet varelager og et negativt salg, som bliver ganske stort. Effekten kender vi ikke, men det er det billede, vi frygter,« siger Lars Elsborg.

Direktøren oplyser til Børsen, at han anerkender, at det er vigtigt at tage højde for de sundhedsmæssige udfordringer, men ærgrer sig over timingen.

På pressemødet tirsdag aften fortalte statsminister Mette Frederiksen (S) blandt andet, at coronasituationen i Danmark lige nu er værre, end den var i foråret.