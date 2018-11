Seks kloakker i Grindsted har koncentration af oliestoffer og opløsningsmidler over Miljøstyrelsens kriterier.

Der er fundet oliestoffer og opløsningsmidler såsom det kræftfremkaldende vinylklorid i seks kloakker i Grindsted.

Det viser en undersøgelsen foretaget af Region Syddanmark.

Den har haft til formål at finde ud af om forurening fra Grindstedværket har påvirket indeklimaet i de nærliggende boliger.

Ifølge målingerne er der ingen problemer med indeklimaet i boligerne.

Til gengæld har seks af de ti kloakker, der blev undersøgt, vist resultater i strid med Miljøstyrelsens afdampningskriterium.

Det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

Til DR P4 Trekanten siger miljøchef i Billund Kommune Karl Grundahl:

- De koncentrationer, der er målt i kloakken, giver ikke anledning til, at der er problemer med udeluften. Men det indikerer, at der muligvis kan være et problem i nogle huse eller et mindre område. Det skal vi undersøge.

Der findes ingen retningslinjer for præcis, hvad næste skridt er nu. Derfor starter Billund Kommune med at få opklaret præcist, hvor koncentrationen er.

Det forklarer Ib Kristensen, der er borgmester i Billund Kommune i regionens pressemeddelelse.

- I første omgang vil vi derfor i samarbejde med Billund Vand & Energi foretage en række målinger i kloakkerne i forlængelse af regionens undersøgelse, så vi kan få afgrænset, i hvilke områder vi kan måle stofferne.

Forureningen stammer fra det tidligere Grindstedværket, der fra 1956 og frem til 1973 dumpede 350.000 ton giftigt spildevand.

Værket har efterladt sig mindst fire depoter med gift i Grindsted. Heraf et på en fabriksgrund, hvorfra udsivningen til Grindsted Å sker.

Ifølge en af stifterne af Borgergruppen i Grindsted Susanne Mathiesen modtages nyhederne med blandede følelser blandt de i byen, der følger sagen om forureningen.

- Det er fantastisk, at der ikke er noget i vores indeklima, som vi behøver at være bekymret for. Det er det første, vi skal tale med hinanden om. Det betyder noget for det liv, vi lever til daglig, siger hun til Ritzau.

- Jeg må også sige, at jeg ville være fuld af løgn, hvis jeg ikke sagde, at det er foruroligende, at der er fundet de her stoffer lige ved siden af, hvor vi bor.

Hun roser samtidig Billund Kommune for hurtigt at gå i gang med nye undersøgelser.

