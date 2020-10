»Vi havde glædet os ganske alvorligt, men det rimer ikke særlig godt på samfundssind at stuve så mange mennesker sammen. Jeg har svært ved at se, hvordan man kan gøre det her, så det er i tråd med myndighedernes anvisninger og ånden i dem«.

Sådan siger Rolf Momberg til Sjællanske Nyheder. Han er medejer af Brogaarden, der har været hovedsponsor på Hillerød Horse Show de seneste 10 år.

Rolf Momberg er blandt fire sponsorer, der i avisen udtrykker bekymring for at afholde et hesteshow i en tid med coronasmitte.

Messen afholdes i Hillerød 13.-15. november. Den er underlagt restriktioner for storcentre, og dermed må der være over de 500 mennesker, som ellers ofte er grænsen for forsamlinger med de nuværende regler.

For under to uger siden oplyste hestemessen, at der var plads til 2000 mennesker ad gangen i hallerne i Royal Stage i Hillerød.

Arrangøren bag messen, Paw Olsen, har dog ikke ønsket at oplyse til Sjællandske Nyheder, hvor mange billetter der er solgt, eller hvor mange gæster han forventer møder op.

Paw Olsen mener ikke, det er noget problem at afholde messen. Han forklarer, at Royal Stages haller inddeles i zoner, hvor hver person skal have mellem 4 og 20 kvadratmeter afhængig af zonens størrelse.

Han fortæller også, at han er i tæt dialog med myndighederne og følger de gældende retningslinjer. Alle gæster vil desuden blive registreret og talt.

Trods retningslinjer har Brogaarden sammen med eventets tre andre store sponsorer, Skibby HC, Horse-trainer og Nivo Performance besluttet, at deres stande ved hestemessen skal være ubemandede,

De mener ikke, at de, som oplægget er, selv kan tage ansvar for, hvor mange der er inde på deres stand hele tiden, hvis de samtidig har aktiviteter.