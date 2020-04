Direktøren og stifteren af outdoor-kæden Eventyr Sport, Lars Sørensen, undrer sig.

Hjælpepakkerne fra Folketinget er skruet sådan sammen, at han ikke kan få støtte til huslejen i sin butik i Frederiksberg Centret i København.

Det er på trods af, at butikken er tvangslukket af myndighederne på grund af coronavirus, hvilket normalt giver en kompensation på 100 procent for de faste udgifter.

Alligevel får Lars Sørensen intet.

Lars Sørensen er stifter af outdoor-kæden Eventyr Sport. Han undrer sig over, at han ikke kan få kompensation for en tvangslukket butik i Frederiksberg Centret.

»Jeg synes, det er grotesk, at jeg ikke kan få kompensation på grund af en teknikalitet, som ingen praktisk betydning har for mine butikker,« siger Lars Sørensen.

Den teknikalitet, Lars Sørensen henviser til, er, at han har samlet sine 13 butikker under ét såkaldt cvr-nummer og ikke flere. CVR-nummeret er firmaets unikke nummer i det centrale virksomhedsregister.

Er den tvangslukkede butik en del af en kæde med blot ét cvr-nummer, bortfalder muligheden for at blive kompenseret 100 procent.

I stedet vurderes kompensationen ud fra nedgangen i den samlede omsætning for alle butikkerne.

Da Lars Sørensen valgte at åbne nogle af sine butikker lige efter påske, betød det også nul kompensation for den tvangslukkede ‘spøgelsesbutik’ i Frederiksberg Centret.

»Lejemål I Frederiksberg Centret er mit dyreste. Det betyder, at jeg står med et butikslokale på 300 m2 og en leje på ca. 100.000 kroner, som ingen indtægter giver, og uden muligheden for at få kompensation. Det er på trods af, at sundhedsmyndighederne reelt har tvangslukket min butik,« siger Lars Sørensen.

Han mener, at det er et problem, at han straffes for at have samlet sine butikker under et cvr-nummer.

»Jeg har gjort det for at gøre det administrativt nemmere. Også for myndighederne, når der skal afregnes for eksempel skat,« siger han.

Problemet er ikke enestående. Det fortæller Jens Birkeholm, der er direktør i Dansk Detail.

»Politikerne stillede butikkerne i storcentrene i udsigt, at de ville få 100 procent refusion, da de blev tvangslukket. Det gælder bare ikke kæder, der både har butikker i og uden for centrene,« siger han og fortsætter:

»Det er en uheldig forskelsbehandling af butikker, der har en bestemt beliggenhed,« siger Jens Birkeholm og tilføjer, at problemet forstærkes af, at huslejen i centrene er meget høje.

Huslejen på 100.000 kroner tærer på Lars Sørensens egenkapital. Han fortæller dog, at han vil klare skærene, blandt andet fordi han har øget sin omsætning på nettet.

Eventyr Sport i Frederiksberg Centret er pt. tvangslukket på grund af coronavirus.

»Desuden er mine varer ikke helt så sæsonbetingede som hos de almindelige tøjbutikker, så jeg risikerer ikke på samme måde at brænde inde med store kollektioner,« siger han.

Netop tøjbutikkerne er hårdt ramte. Senest har selskabet PWT, der står bag butikskæden Tøjeksperten, meldt ud, at kæden er under såkaldt rekonstruktion. Det betyder, at butikkernes skæbne nu ligger i hænderne på kreditorerne.

I det hele taget er butikkerne udfordrede. Mandag kunne bogkæden Arnold Busck meddele, at det er slut med at sælge bøger efter at have eksisteret i 124 år. Konkursen forklares blandt andet med, at kæden ikke har haft nok gavn af regeringens hjælpepakker.

I et svar til B.T. på Lars Sørensens kritik skriver erhvervsminister Simon Kollerup (S):

'Jeg har stor forståelse for, at virksomhederne går igennem en svær tid, og derfor er fokus lige nu rettet mod at få genåbnet samfundet. Men det skal ske på en sundhedsmæssig forsvarlig måde – ellers risikerer vi at skulle lukke ned igen.'

'Den konkrete sag er et godt eksempel på, at mange butikker begynder at kunne åbne igen, og med flere butikker åbne håber jeg, at virksomheden har et rimeligt godt grundlag for at få skabt den nødvendige omsætning til at komme i gang igen.'