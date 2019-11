Jann Sjursen stopper som formand for Rådet for Socialt Udsatte på grund af uenighed blandt medlemmerne.

Resten af rådets medlemmer har også valgt at stille deres mandater til rådighed. Det oplyser rådet i en pressemeddelelse.

- Uenigheder i rådet gør, at det ikke giver mening for mig at fortsætte som formand, siger Jann Sjursen.

- Jeg stopper med stor taknemmelighed over det, jeg sammen med rådsmedlemmer og medarbejdere i sekretariatet har fået lov til at arbejde med, siger han i pressemeddelelsen.

Rådet er talerør for samfundets socialt udsatte. Det sætter fokus på emnet ved at deltage i den offentlige debat - herunder i medier og med politikere.

Jann Sjursen, der har været formand siden 2010, fortæller ikke nærmere om, hvad uenighederne går på.

Rådets medlemmer er politisk udpeget. Indtil der er udpeget et nyt råd, vil næstformand Christina Strauss være fungerende formand. Hun er desuden formand for organisationen Sand, der er talerør for hjemløse.

Det er social- og indenrigsminister Astrid Krag (S), som skal finde medlemmerne.

Hun vil hurtigst muligt sammensæt et nyt råd. Det oplyser ministeren i en pressemeddelelse.

- Jeg vil gerne takke alle medlemmer af rådet for deres arbejde. Især tak til Jann Sjursen for ti år som formand, hvor han har givet socialt udsatte en stærk stemme i Danmark.

- Samtidig er han som formand kommet med relevant kritik og rådgivning til skiftende regeringer om indsatsen for socialt udsatte, siger Astrid Krag.

Jann Sjursen var i en årrække formand for Kristendemokraterne. Han repræsenterede partiet i Folketinget og som energiminister i 1990'erne og starten af 00'erne.

/ritzau/