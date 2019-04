Roskilde Festival har færdiggjort programmet for festivalen. Spleen United og Empire of the Sun skal spille.

Da Spleen United i 2013 optrådte på Northside i 2013 endte det kaotisk med smadrede instrumenter.

Samtidig meddelte bandet, at det ville holde pause på ubestemt tid.

Men til sommer gendannes bandet på årets Roskilde Festival. Det oplyser festivalen i en pressemeddelelse. Samtidig har festivalen offentliggjort ni andre musiknavne og den endelige spilleplan.

Spleen United kommer til at spille på scenen Arena torsdag 4. juli - eller nærmere bestemt natten til fredag klokken to. Ifølge festivalen bliver det gruppens eneste koncert til sommer.

Roskilde Festivals programchef, Anders Wahrén, udtrykker i pressemeddelelsen glæde over at kunne tilføje Spleen United.

- Vores publikum har i flere år haft et helt specielt forhold til Spleen United, som kom til udtryk med adskillige euforiske shows og endda en 24 timer lang koncert ved badesøen.

- Så da bandet rakte ud til os med en overraskende besked om deres genkomst, blev vi meget hurtigt enige om, at begivenheden skulle markeres med en eksklusiv nattekoncert på årets festival. Vi glæder os virkelig til at se dem igen, siger programchefen.

Roskilde Festival har nu offentliggjort de allersidste navne til musikprogrammet, der samlet indeholder 188 musiknavne.

Blandt de nye navne er også de australske hitmagere Empire of the Sun, som spiller karrierens første danske koncert på festivalens Orange Scene.

Bandet står bag hits som "We Are the People" og "Walking on a Dream"

Roskilde Festival skriver, at Empire of the Sun er rost for deres euforiske popmelodier, og at deres ekstravagante science fictionpopunivers for alvor bliver foldet ud på scenen, hvor publikum kan se frem til et show præget af overrumplende visuelle effekter og fremmedartede kostumer.

De andre otte nye navne er Death Grips, Amyl & the Sniffers, Aurora, CupcakKe, Dambo Aguevi Orchestra, Fontaines D.C., Shame og Sidney Gish.

/ritzau/