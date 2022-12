Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

I et helt år har spisestedet Eventyrlige Pandekager i Aabenraa tilbudt deres gæster 20 procent rabat på deres næste besøg, hvis de lavede en god anmeldelse af dem.

Men for to uger siden blev der sat en stopper for det, da en kvinde skrev på deres Facebook-side, at det ikke var helt lovligt.

»Da vi begyndte at tilbyde vores kunder rabat, havde vi søgt lidt på, om det var okay, og vi kunne ikke se, at der skulle være noget i vejen for det,« siger Brian Hansen Bojtang, der er ejer.

Efter han er blevet gjort opmærksom på det, har han også talt med en række andre spisesteder i området. De vidste det heller ikke.

Eventyrlige Pandekager ligger på Søndertorv i Aabenraa. Foto: Privatfoto Vis mere Eventyrlige Pandekager ligger på Søndertorv i Aabenraa. Foto: Privatfoto

Da han så kommentaren og efterfølgende blev kontaktet af den lokale avis JydskeVestkysten, slettede Brian Hansen Bojtang det opslag på Facebook, hvor de tilbød rabat for gode anmeldelser.

Han har også sagt det til de ansatte på Eventyrlige Pandekager, så der bliver sat en stopper for det.

»Vi vil jo gerne følge loven selvfølgelig. Vi gjorde det i god tro,« siger Brian Hansen Bojtang.

Men det er altså ulovligt. På Forbrugerombudsmandens hjemmeside står der:

»Tilbydes anmelderen betaling eller anden fordel for at indgive en bedømmelse, uanset om bedømmelsen er indgivet uopfordret, eller den er indgivet efter opfordring, må betalingen eller fordelen ikke afhænge af indholdet af den foretagne bedømmelse,« lyder det.

Lovgivningen er skabt ud fra EU-direktiver og står også beskrevet i markedsføringsloven.

»Selvom det her selvfølgelig er en beklagelig sag, så kan man da håbe, at omtalen af os, kan gøre folk opmærksomme på, at vi eksisterer,« siger Brian Hansen Bojtang fra Eventyrlige Pandekager.

Trods tilbuddet om 20 procents rabat har det nemlig været et lidt stille år i butikken.

»Jeg tror lige folk skal finde ud af, at vi er her,« siger Brian Hansen Bojtang.

I stedet for de 20 procent rabat for gode anmeldelser, så har spisestedet nu valgt at give deres kunder 15 procent rabat alle hverdage i december.

»Det er nok en bedre strategi,« siger Brian Hansen Bojtang.