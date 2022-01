Giftstoffet PFOS er fundet i oksekød fra en kogræsserforening i Odense.

Det er fundet i så store mængder, at Fødevarestyrelsen vurderer, at kødet ikke bør spises.

Det skriver mediet Ingeniøren.

Det drejer sig helt bestemt om køer, der har græsset på et areal i Seden. Og her har de gået på græs siden 2018.

»Vi har det dårligt med det. Vi har heldigvis ikke spist noget af dette års kød og har nu smidt det ud, men vi har haft køer gående på det konstaterede PFOS-forurenede areal siden 2018, hvor vi har spist kødet,« siger Ulf Løbner-Olesen, der er bestyrelsesmedlem i Seden Strandby Kogræsserlaug, til Ingeniøren.

»Nu vil vi gerne have svar på, om vi er inficeret med det her, og i så fald hvor meget eller hvor lidt det er,« siger han.

PFOS er et fluorstof, der kan påvirke leveren, immunsystemet og kan være kræftfremkaldende.

I foråret sidste år kom det frem, at det giftige stof havde spredt sig fra en brandskole til en mark i Korsør, hvor køer græssede.

118 borgere fik derefter målt forhøjede værdier af PFOS i blodet.

PFOS-indholdet i oksekødet fra Odense er dog omkring 100 gange mindre end i sagen fra Korsør, skriver Ingeniøren.

Efter sagen fra Korsør kom frem, har der været stor fokus på giftstoffets potentielle skader i Danmark.

I november udpegede landets kommuner 25 risikoområder, hvor der kan være en mulig sundhedsrisiko i forbindelse med tidligere brandøvelsespladser.

Stoffer fra PFAS-gruppen, som PFOS er en del af, har nemlig været anvendt i blandt andet brandskum. Det blev forbudt i 2006, men restlagre kunne bruges frem til 2011.

I Odense ved man ikke med sikkerhed, hvor PFOS-forureningen stammer fra. Ifølge grundejeren Vandcenter Syd kan der være tre kilder, skriver Ingeniøren.

Et bud er en æbleplantage fra 1980'erne, der sprøjtede med pesticider. Fra 1990'erne kan kilden være spildevandsslam, der blev opbevaret direkte på jorden. Og ellers er en mulighed, at forureningskilden er sand og grus fra slamsugere og renseanlæg.

Det kan dog ikke afgøres, om Vandcenter Syd er ansvarlige for forureningen i form af deres håndtering af spildevandet.

- Vi er rigtig kede af, at de er havnet i den situation. Vi har jo bare villet hjælpe ved at tilbyde, at de kunne græsse på vores areal, siger spildevandschef Ivan Vølund til mediet.

- Vi er grundejer, og om vi er ansvarlige for oprensning, er noget, som vores myndigheder skal tage stilling til. Men der er ingen tvivl om, at vi som renseanlæg kan have været med til at sprede forurening fra for eksempel industri.

I slutningen af december fik forskere fra Aarhus Universitet en millionbevilling til at udvikle en metode, der kan neutralisere de skadelige stoffer i naturen.

Desuden skal borgere fra Korsør være en del af et forsøg, der skal undersøge, om giftstofferne kan udskilles hurtigere fra kroppen ved hjælp af kolesterolsænkende medicin.