Nordsjællands Politi får en anmeldelse søndag aften.

To personbiler er kørt sammen på Københavnsvej i Hillerød – og den ene part flygter derfra.

»Klokken 19.16 får vi anmeldelsen om, at to biler er kørt sammen,« fortæller vagtchef David Borchersen ved Nordsjællands Politi og fortsætter:

»Den ene part vælger så at flygte fra stedet.«

Men noget tyder på, at personen får dårlig samvittighed over situationen. I hvert fald vælger vedkomme, en 36-årig mand, at melde sig selv.

»Klokken 19.56 ringer han 112 og siger, at han har brug for at tale med politiet, fordi han vil melde sig selv. Han står på Kulsviervej, tæt på Københavnsvej,« lyder det fra David Borchersen.

Den anden part i ulykken er blevet kørt i ambulance til hospitalet – uden nogen umiddelbare kvæstelser, mener vagtchefen.

Trafikken glider som normalt.