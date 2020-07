Coronakrisen har på flere fronter skabt nye trusler mod Danmarks sikkerhed og forstærket eksisterende trusler, som øger landets sårbarhed i en mere ustabil og uforudsigelig verden.

Sådan lyder advarslen fra chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), Lars Findsen, der oplister en række sikkerhedspolitiske udfordringer, som i takt med spredningen af covid-19 øger presset markant på Danmark.

Det skriver Jyllands-Posten.

»Verden er på grund af coronakrisen blevet et vanskeligere og farligere sted for Danmark. Vi kigger ind i et vanskeligere og stadigt sværere håndterbart trusselsbillede.«

Sådan siger Lars Findsen til Jyllands-Posten.

Coronakrisen og økonomisk tilbagegang kan ifølge den danske spionchef skubbe til ustabiliteten i vaklende stater i Mellemøsten og Nordafrika og skabe ny grobund for terrorister, konflikter og nye flygtningestrømme.

Stormagtsrivaliseringen mellem Kina og USA er også skærpet og presser bl.a. Danmark i Arktis.

»Vi har set, at der i et vist omfang bliver slået revner i de institutioner, der sikrer fælles spilleregler og den internationale norm- og regeldannelse, der er så vigtig for mindre lande som Danmark. Hvis det vakler samtidig med en skærpet magtkamp mellem Kina og USA, er det ikke godt for Danmark,« siger Findsen, der bl.a. peger på, at WHO’s rolle under covid-19 er blevet brugt i et spil mellem stormagterne.

FE-chefen siger samtidig, at krisen har medført en øget risiko for cyberangreb, spionage og fremmede magters opkøb af danske infrastrukturvirksomheder.

Ifølge Anja Dalgaard-Nielsen, chef for Institut for Strategi ved Forsvarsakademiet, er det et problem for et lille land som Danmark, at covid-19 mange steder »har fyret op under eksisterende konflikter«, samtidig med at de internationale spilleregler og metoder, der skal bruges til at håndtere dem, står svagere pga. magtkampen mellem Kina og USA.

Samme toner kommer fra Henrik Breitenbauch, leder af Center for Militære Studier på Københavns Universitet.

Han siger til Jyllands-Posten, at hele verdensordenen er blevet rystet af coronakrisen, som »har været en accelerator, der har skærpet eksisterende trusler«.