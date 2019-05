Op mod 20 danskere blev i foråret smittet med den sjældne tarmbakterie Yersinia enterocolitica.

Frisk spinat var skyld i sjældne tarminfektioner hos mindst 20 danskere i foråret.

Det oplyser Statens Serum Institut (SSI) i en pressemeddelelse.

Instituttet har sammen med Fødevarestyrelsen ledt efter smittekilden til et sygdomsudbrud med den sjældne tarmbakterie Yersinia enterocolitica.

Synderen var frisk spinat købt i Netto i marts, og spinaten er også er solgt i svenske supermarkeder, konkluderer instituttet.

- Vi er meget glade for, at vi har kunnet pege på en smittekilde. Selv om udbruddet er overstået, kan vi bruge denne viden til at forebygge, at det sker igen.

- Det er også en god anledning til at huske forbrugerne på, at bladgrønt altid skal vaskes grundigt, inden man spiser det, udtaler epidemiolog Luise Müller fra SSI på hjemmesiden.

Spinaten er ikke længere i butikkerne, og der er ifølge SSI ikke grund til at være bekymret for, om man er smittet med bakterien, hvis man ikke har nogen symptomer.

Er man smittet med bakterien, vil man oftest opleve voldsom mavepine, feber og diarré. Symptomerne vil vise sig tre til syv dage efter, man er blevet smittet med bakterien, oplyser instituttet.

/ritzau/