Virksomheder kan blandt andet få påbud, hvis de vildleder forbrugere eller sælger væddemål til børn.

Spillemyndigheden har siden 2017 givet knap 400 påbud, indskærpelser og advarsler til spilbranchen for at bryde eller være på kant med regler, der skal sikre ansvarlighed i branchen i forhold til blandt andet ludomani og hvidvask.

Det skriver Politiken.

Helt præcist har kontrolinstansen 396 gange skredet ind siden 2017, skriver avisen.

Det vides ikke præcist, hvad påbuddene, indskærpelserne og advarslerne har drejet sig om. Som loven er i dag, lægges det nemlig ikke frem.

Men ifølge reglerne kan virksomhederne få kritik for blandt andet at sælge spil til børn, at vildlede forbrugerne eller ikke leve op til forpligtelser i forhold til hvidvask, skriver avisen.

Ole Thyssen er professor emeritus på Copenhagen Business School. Ifølge ham er de 396 påbud, indskærpelser og advarsler et højt tal.

- Og det er grotesk, at de på den ene side fremfører sig offentligt og er tilgængelige for danskerne, men at offentligheden på den anden side ikke må vide, hvad de gør galt. Det er en højst ejendommelig situation, siger han til Politiken.

Avisen har også fået en aktindsigt, der viser, at der fra 2012 til 2019 er udstedt bøder for 2,19 millioner kroner for brud på spilleområdets regler.

Politiken har via mail været i kontakt med Kate Jacquerot, der er juridisk direktør i Danske Spil.

Hun skriver til avisen, at hun intet problem ser i, at der kommer større åbenhed om, hvad branchens virksomheder får af påbud og straffe.

Skatteminister Morten Bødskov (S) siger til Politiken, at man har et politisk forslag klar.

- På mit bord ligger der et forslag til, at borgere skal kunne se, hvilke påbud de forskellige spillevirksomheder har fået. Det korte af det lange er, at vi er i gang, og det her er et konkret forslag, som jeg vil præsentere partierne for i løbet af efteråret, siger han til avisen.

/ritzau/