Arrangementer med flere end 1000 personer bør aflyses, lyder opfordring, der kan ramme spillesteder hårdt.

Det kan have grelle konsekvenser for danske spillesteder, at myndighederne har opfordret til, at arrangementer med flere end 1000 personer bliver aflyst.

For et forbud ville klart være at foretrække, lyder det fra Dansk Live, der er spillestedernes og festivalernes interesseorganisation.

- Problemet er, at det er en opfordring og ikke et forbud.

- Rent kontraktuelt stiller det arrangørerne et sted, hvor de risikerer at hænge på honorarudgifterne til en artist til koncerter, de ikke kan gennemføre, siger sekretariatschef i Dansk Live Esben Marcher.

Han uddyber, at hvis tiltaget i stedet havde været i form af et forbud, så ville arrangørerne have krav på erstatning fra det offentlige for eventuelle tab.

- Havde man aktiveret epidemiloven og lavet et forbud, så havde der været et erstatningskrav. Men det gør man ikke. Derfor hænger arrangørerne på regningen.

- Og det er altså arrangører, der har stramme økonomier, og det kan i yderste konsekvens betyde, at der er nogle af de steder, der må lukke, hvis den her situation fortsætter, siger Esben Marcher.

Han understreger, at interesseorganisationen opfordrer sine medlemmer til at følge myndighedernes anbefaling om at aflyse større arrangementer. Og det har spillestederne hidtil gjort, oplyser Esben Marcher.

For at begrænse udbredelsen af coronavirus opfordrede de danske myndigheder fredag til, at alle arrangementer med over 1000 mennesker bliver udskudt eller aflyst.

Anbefalingen gælder i første omgang resten af marts. Foruden større koncerter påvirker anbefalingen også blandt andet Superligaen i fodbold, mens det årlige danske melodigrandprix lørdag bliver afholdt uden tilskuere.

Opfordringen stiller i det hele taget arrangører af større begivenheder i en svær situation, mener Esben Marcher.

De har ikke den nødvendige viden til at vurdere, om et arrangement skal afholdes eller ej, understreger han.

Derfor håber han, at et decideret forbud snart er på vej.

/ritzau/