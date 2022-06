Lyt til artiklen

En lang række kunder har over længere tid været dybt utilfredse med Ticketmaster.

Men også spillesteder mærker til virksomhedens udfordringer.

Hos det store spillested VEGA i København mærker de utilfredsheden over Ticketmaster, og det har spillestedet fortalt den udskældte billethandler.

»Ticketmaster ved, at VEGA lige nu hører fra flere utilfredse billetkøbere end normalt. Når Ticketmaster så informerer os om, at der er skruet betragteligt op for ressourcerne, og at de forventer en mærkbar forbedring i kundeservice uge for uge i den kommende tid, så sætter vi vores lid til det,« lyder det fra Søren Gaden, VEGAs kommunikationschef.

Tidligere på ugen kunne B.T. fortælle, at Aalborg Kongres & Kultur Center ikke længere kan vente på, at deres billetudbyder – Ticketmaster – tager sig sammen og betaler pengene for et aflyst arrangement tilbage.

Derfor skrider de nu til handling.

»Proceduren er ellers, at vi beder Ticketmaster om at refundere billetprisen, og så får de styr på det uden problemer. Men det har der altså været her. Derfor tager vi over,« lød det fra Susanne Kabel, pressechef hos AKKC.

Hun forklarede, at de fra kongreshusets side overtager Ticketmasters system og udfører det arbejde, som billetudbyderen ellers selv burde stå for.

At gøre Aalborg Konges & Kultur Center kunsten efter, har spillestedet VEGA dog endnu ikke overvejet.

»Det er ikke noget, vi endnu har beskæftiget os med. Det ser vi på, hvis vi mod forventning oplever, at vi også i de kommende måneder skal afsætte ekstra ressourcer til kundeservice omkring billethåndtering,« fortæller Søren Gaden.

Store VEGA i København kan rumme 1550 stående eller 800 siddende gæster. Foto: Torben Christensen

Ifølge ham er det vigtigt, at vi alle finder lidt ekstra tid og overskud frem efter coronapandemien, som ramte deres branche hårdt.

Og derfor minder VEGA om, at billetkøbere altid kan kontakte spillestedet direkte, hvis man oplever problemer med eksempelvis Ticketmaster.

»Andre kæmper endnu, mens udsættelser og aflysninger fortsat fylder på livescenerne, og vi vil i en overgangstid gerne hjælpe billetkøberne og fokusere på, at tingene kører smooth, mens de sidste aktører finder fodfæstet igen. Det synes vi er godt kollegaskab og i alles interesse. Og derfor finder vi lidt ekstra tid og overskud, så alle billetkøbere til VEGAs koncerter kan kontakte VEGA og komme i dialog.«

Kommunikationschefen anerkender dog, at den nuværende situation med Ticketmaster ikke er holdbar.

»Hvis vi kan se på den anden side af sommer, når en ny højsæson fuld af koncerter nærmer sig, at vi stadig får alle henvendelserne fra billetkøbere, der ikke kan få fat på Ticketmaster, så har vi en ny situation, som vi tager stilling til til den tid,« lyder det afslutningsvis fra Søren Gaden.