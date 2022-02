Skrål, tætte forsamlinger og god musik. Der er mange, der har længtes efter at mødes til koncerter. Og det kan ses og mærkes.

I hvert fald hos det nordjyske spillested Skråen, hvor billetterne i øjeblikket rives væk.

Leder af spillestedet, Jørgen Nissen, forklarer, at der i skrivende stund er solgt 30.000 billetter til spillestedets forårsprogram i marts, april, maj og juni.

Desuden er 10 store arrangementer i februar fuldstændig udsolgt, mens de sidste i måneden er ved at være det.

»Det er et højt antal solgte billetter, vi kigger på. Det vidner bare om, at rigtig mange gerne vil ud. Det er dejligt,« siger Jørgen Nissen.

Han oplyser, at billetsalget allerede begyndte før jul.

Og med myndighedernes udmelding om et åbent samfundet, er billetsalget ikke stilnet af. Tværtimod.

Jørgen Nissen lægger heller ikke skjul på, at koncerternes genoplivning ikke kun er glædeligt nyt for forbrugernes – men også for spillestedet.

»Vi har haft økonomisk tab og haft tilbagegang. I 2020 tabte vi omkring tre millioner kroner, og sidste år var tallet en million kroner.«

»Men de 30.000 solgte billetter gør, at vi ser ind i en indtjening på otte millioner kroner. Vi er gået fra 0 til 100 meget hurtigt, men vi har heller ikke været lukket ned. Vi har hele tiden været klar – og så har vi rykket eller aflyst arrangementer, når det har været nødvendigt.«

Arrangementer som jeres er noget, der efter alt at dømme vil give smitte. Er det noget, I er opmærksomme på, selvom alt er åbent?

»Der vil selvfølgelig være håndsprit alle steder. I februar har vi to store arrangementer med 1300 gæster, og der har vi valgt at tjekke coronapas. Hvis man ikke har det, tilbyde vi hjemmetest.«

»Så i februar gør vi lige en ekstra skalle, og mange har også spurgt, om vi tjekker for at være med til at reducere risikoen. Men det er svært at forestille, at der ikke kommer noget smitte,« indrømmer Jørgen Nissen.

Skråen har plads til 1300 gæster ved de såkaldte store arrangementer.