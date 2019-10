Computerspillet Fortnite har været offline siden søndag aften ved 20-tiden, og det har medført store frustrationer verden over fra brugere, der ikke har kunnet spille.

Ved 10-tiden tirsdag var der gode nyheder til spillerne efter 38 timers sort skærm. Epic Games, der er skaberne af Fortnite, lagde nemlig nye opdateringer klar, og tirsdagmiddag var det igen muligt at spille.

At der har været frustrationer de seneste dage forstår Rune Kristian Lundedal, der er psykolog, spilforsker og adjunkt på IT-universitet i København, godt.

»Fortnite er mere end bare et spil. Det er et sted, hvor man mødes med vennerne. Det ville svare til, at man lukkede legepladsen i børnehaverne,« siger han til B.T.

Fortnite er blevet så stor, at der afholdes VM i spillet. Foto: JASON SZENES Vis mere Fortnite er blevet så stor, at der afholdes VM i spillet. Foto: JASON SZENES

Rune Kristian Lundedal tilføjer, at tomheden spillerne føler, er den samme tomhed, som mange ville føle, hvis man trykkede på en knap og lukkede ned for al fodbold i verden

»Folk ville ikke kunne spille fodbold i klubber eller på gaden. Betting ville være slut. Pub og øl med vennerne ville ikke være en mulighed. Der ville også opstå et tomrum for mange, hvis det skete.«

Hvis man ikke kan forstå, hvorfor spillet er så vigtigt for så mange, skal man huske på, at der findes rigtig mange spillere, der tjener penge på at spille Fortnite.

»Folk er profesionelle, ligesom man er i sport. Det er deres arbejde, der går i sort, så det er da klart, der kommer nogle frustrationer.«

Vinderen af VM, Bugha, vandt omkring 100 millioner kroner. Foto: Dennis Schneidler Vis mere Vinderen af VM, Bugha, vandt omkring 100 millioner kroner. Foto: Dennis Schneidler

Umiddelbart henvender Fortnite sig til den yngre generation, og det betyder, at mange elever har fået en dårlig start på deres efterårsferie fra skolerne.

Rune Kristian Lundedal har en idé om, hvorfor Fortnite primært spilles af den yngre del af befolkningen.

»Det er gratis, og der er ingen blod eller grafisk vold, selvom det er et skydespil. Derudover ligner det en tegneserie, når man spiller det.«

Lundedal slutter med at sige, at han godt forstår, hvorfor den ældre generation ikke forstår, hvorfor det er så kritisk, at Fortnite har været nede så længe.

Spillet handler om, at 100 spillere bliver kastet ned på en ø med våben og andre materialer. Den sidste overlevende har vundet spillet. Et spil tager cirka et kvarter.

Epic Games lancerede Fortnite i sommeren 2017, og firmaet har produceret ti sæsoner på to år, og sæson 11 er blevet tilgængelig i dag.

Tal viser, at der findes omkring 250 millioner brugere af Fortnite på verdensplan.

Ved 12-tiden tirsdag var Fortnite igen oppe og køre, og folk var i gang med at spille igen.