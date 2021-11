Hver gang det siler ned fra oven, belastes vandløbene omkring Odense af brunt og beskidt vand fyldt med blandt andet coli-bakterier, kvælstof og fosfor.

Vandet stammer fra de 110 overløbssteder, hvor urenset spildevand ledes direkte ud i naturen for at undgå overbelastning af byens rensningsanlæg ved store regnskyl.

Men det er faktisk slet ikke meningen, at spildevandet skal ende i naturen - i hvert fald ser det ikke sådan ud på papiret. Odense Kommune lagde nemlig allerede i 2011 en plan for håndteringen af det brune vand, der strækker sig frem til 2022. En plan, som skulle have været revideret i 2016.

Det er bare ikke sket.

»Det er rigtigt, at de beskrevne planer er tidsfastsat til 2016, hvorefter der skulle have fundet en revision sted,« bekræfter By- og Kulturforvaltningen selv i et skriftligt svar til B.T.

Forvaltningen forklarer, at selvom der efter planen skulle have fundet en revision sted i 2016, så var det ikke et decideret lovmæssigt krav.

Og derfor blev andre opgaver prioriteret i stedet.

»Der er ikke noget lovmæssigt krav om, at spildevandsplanen skal revideres med en fast kadence. Da Odense Kommune har været inde i en periode med megen byudvikling, har dette affødt opgaver, der har måttet prioriteres frem for en decideret revidering af spildevandsplanen,« skriver forvaltningen.

Med andre ord har By- og Kulturforvaltningen altså droppet at lave en revision af spildevandsplanen til fordel for andre opgaver.

Forvaltningen oplyser dog, at man løbende har udarbejdet tillæg til spildevandsplanen, og at man hele tiden har fokus på at reducere mængden af urenset spildevand, som løber direkte ud i Odenses natur.

Spørgsmålet er så bare, om tillæg til en 10 år gammel spildevandsplan og et »konstant fokus på at gøre det så godt som muligt for miljøet« har været nok.

For hvis man dykker ned i tallene, så har kommunen ikke ligefrem forbedret forholdene for miljøet.

B.T. har nemlig tidligere afsløret, at mængden af spildevand, som løber ud i naturen, er næsten fordoblet siden 2018. Og det til trods for, at kommunen havde en klar målsætning om at reducere mængden af urenset spildevand i Odenses natur.

Med næsten en fordobling af overløbet af urenset spildevand, så kan man vel ikke være tilfreds med indsatsen på området?

»De årlige udsving skyldes forskelle i nedbør og er ikke et udtryk for en generel fordobling. 2018 var et ekstremt tørt år i forhold til 2020, som modsat var et vådt år,« skriver forvaltningen til B.T.

»I tørre perioder er afløbssystemerne ikke belastet af regnvand, og der vil derfor ikke ske overløb. Omvendt vil der oftere ske overløb i meget våde perioder.«

Forvaltningen fremhæver i den forbindelse, at afløbssystemerne desuden belastes på en anden måde end tidligere, fordi nedbørsmønstrene har ændret sig.

»Det er ikke muligt over kort tid fysisk at opdatere alle afløbssystemer til nutidens klima, fordi det er en meget omkostningstung opgave. De eksisterende systemer er af ældre dato, og for en stor dels vedkommende er de enten meget svære eller ikke mulige at opdatere til nutidens klima, som bliver stadig mere ekstremt,« skriver forvaltningen.