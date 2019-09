Omkring 200 danske passagerer strandet på Madeira, flere danske familier låst ude af deres hotelværelser på spanske Almería, og en masse pårørende, der hverken kan gøre fra eller til.

Hvad gør man i sådan en situation? Kan man få refunderet sit udlæg, hvis man selv betaler for at komme hjem? Eller hvis man betaler sit hotelværelse en gang til, så man kan blive lukket ind og få et sted og sove?

Spørgsmålene fra strandede danskere i udlandet er mange, og til B.T. udtrykker tre familier deres frustrationer over, at de ikke har fået tilstrækkelig med information fra Spies, der har arbejdet på højtryk for at løse de mange problemer, Thomas Cook Airlines konkurs førte med sig natten til mandag.

Gitte Larsen og Claus Santa Sørensen valgte selv at betale for hjemrejse til Danmark om tirsdagen, da de - ligesom ca. 200 andre danskere ifølge et overslag givet til B.T. - var strandet i Madeira som følge af et aflyst fly.

Her ses Claus Santa Sørensen og Gitte Larsen. Vis mere Her ses Claus Santa Sørensen og Gitte Larsen.

De er nu landet i Danmark, men de ved stadigvæk ikke, om de kan få refunderet de penge, de har brugt på at komme hjem - og hjem skulle de, da de fik leveret materialer til deres hus tirsdag eftermiddag.

»Vi er rystede og frustrerede over, at Spies ikke har forsøgt at kontakte os. De ved jo ikke, hvor folk er henne: på Madeira, i Danmark eller et tredje sted. Det går et godt stykke tid, før vi tør rejse med dem igen,« siger Claus Santa Sørensen.

På den spanske sydkyst, nærmere bestemt Almería, sad Sanne og Flemming Gravesen sammen med resten af familien i lobbyen på deres hotel Playacapricho, da de blev låst ude af deres værelser, da hoteldirektøren panikkede over, om Spies nu også kunne overføre penge for de danske familiers pakkerejser.

De fik mandag aften besked på, at Spies ville løse situationen kl. 18, men de endte med at sidde i lobbyen til langt ud på natten og måtte til sidst betale 8.500 kroner for at få deres værelse tilbage.

Her ses lobbyen på hotel Playacapricho hvor Sanne og Flemming Gravesen er fanget, da de ikke må komme ind på deres hotelværelser. Vis mere Her ses lobbyen på hotel Playacapricho hvor Sanne og Flemming Gravesen er fanget, da de ikke må komme ind på deres hotelværelser.

»Vi følte, guiderne gjorde, hvad de kunne, for at finde en løsning, men til sidst havde vi intet andet valg end at betale for vores ophold igen og håbe på, vi kan få beløbet refunderet,« siger Sanne Gravesen og fortsætter:

»Vi har efter i aftes intet hørt fra Spies, udover en SMS i morges, hvor de skrev, flyvningerne var blevet genoptaget, så vi føler, de koncentrerer sig mere om flyvningerne end om problemerne på hotellerne.«

Birgit Jespersens forældre - begge på 69 år- er ligesom mange andre danskere også fanget på Madeira. De har fået plads på deres hotel nogle dage endnu, men også de efterspørger nogle klare meldinger fra Spies.

»De er heldigvis ved godt mod, men de sidder jo lidt med hænderne i skødet, fordi de ikke tør forlade hotellet, hvis der nu pludselig kommer en besked med, at de skal hjem,« siger Birgit Jespersen og fortsætter:

»Jeg synes, det har været meget fokus på, at Spies har fået deres fly på vingerne igen, hvilket selvfølgelig er godt, men man må ikke glemme, at der stadig er mange danskere, der er fanget rundt omkring i verden, og som er tvunget ud i panikløsninger, da det måske ikke er alle, der er ligeså heldige med at få tag over hovedet, som mine forældre har været det.«

B.T. har været i kontakt med direktør i Spies, Jan Vendelbo, der fortæller, at gæsterne på Madeira kommer hjem tirsdag middag.

»Vi har booket et fly med Jetime med 148 pladser, der afgår fra Madeira ved middagstid tirsdag, mens de resterende danskere transporteres hjem via rutefly,« siger Jan Vendelbo og fortsætter:

»Vi beklager selvfølgelig den gene, det her har medført hos vores gæster, men vi gør alt hvad vi kan for at løse problemerne så hurtigt som muligt.«