Så er der godt nyt, både til dig der savner varmere himmelstrøg, men også for den hårdtprøvede rejsebranche.

Folketingets partier har nemlig indgået en aftale om rejserestriktioner, som genåbner dørerne til verden i fire faser.

Og det vækker glæde hos Jan Vendelbo, direktør i Spies.

»Det var den bedste nyhed, jeg har fået i dag,« siger han til B.T., da vi ringer kort efter partierne blev enige.

Ifølge Jeppe Kofod (S), der er udenrigsminister, indeholder aftalen:

At vaccinerede danskere og turister igen kan rejse.

At incidenstallet er blevet sat op på 50 ud af 100.000.

Og at lande igen farves gul, orange og rød.

Og især incidenstallet, der bruges som indikator for hvor mange borgere ud af 100.000, der er smittet i et område, vækker begejstring hos Spies-direktøren.

»Hvis incidenstallet havde ligget på 20, som man først havde lagt op til, så havde det været så lavt, at det var næsten umuligt, at rejse nogen steder.«

Men med et incidenstal på 50 ud af 100.000 borgere så kan rejseselskabet snart sende fly afsted.

»Med de regler er der nogle rejsemål, der er tæt på, at kunne genåbne. Blandt andet Kreta,« fortæller Jan Vendelbo.

Og ifølge Jan Vendelbo, så tyder det også på, at der er godt nyt til borgere, der ikke er vaccineret.

Aftalens fire faser: I aftalen lægges der op til at hæve rejserestriktionerne i fire faser fra 21. april. Fra den 21. april indføres der:

- Mere lempelige regler for danskere, der rejser til egen ødegård i Norden, så man ikke skal gå i isolation efter rejsen.

- Listen over anerkendelsesværdige formål udvides, så blandt andet højskoleelever og udvekslingsstuderende igen kan rejse ind i Danmark. Fra den 1. maj vil:

- Færdigvaccinerede danskere og udlændinge fra gule og orange EU- og Schengenlande kunne rejse ind og ud af Danmark uden krav om test og isolation efter indrejse i Danmark. Fra den 14. maj, når alle borgere over 50 år, der ønsker det, har fået første stik af vaccinen, vil kravet om anerkendelsesværdige formål blive afskaffet for alle udlændinge, der indrejser fra orange lande. Fra den 26. juni kan vi - måske - rejse på sommerferie igen

- Fjerde og sidste fase forventes at starte, når et EU-coronapas er taget i brug - i aftalen forventes det at være omkring 26. juni - og i den vil danskerne kunne rejse ud i Europa og holde sommerferie igen.

»Vi havde frygtet, at man ville skabe et a- og b-hold. Hvor der kun var vaccinerede, der kunne komme afsted. Men ved at genoptage røde, orange og gule lande, der fortæller, om man må rejse til et land, så åbner mulighederne sig igen,« fortæller han og forsætter:

»Så er der flere, der kan komme afsted hurtigere. De skal nok bare have en test, som er negativ inden afrejse eller noget.«

Først havde regeringen og flere af Folketingets partier lagt op til, at vente med at åbne for udrejse, til EUs coronapas var klar omkring den 26. juni.

Men nu kan fly med glade feriegæste altså rejse til lande allerede fra den. 21 april, hvis incidenstallet under 50.

Men helt overordnet, så er det en glad direktør, som ikke kan vente med én ting:

»Nu vil jeg bare meget gerne læse hele aftalepapiret igennem. Men de første takter er gode - især incidenstallet på 50.«

Venstres udenrigsordfører Michael Aastrup Jensen skriver på Twitter, at partiet har flere markante aftryk i aftalen.

»Vi ville åbne mere, men er glade for at have nået en bred aftale der sikrer turismen og rejsebranchen køreplan indtil EUs coronapas træder i kraft. Vi vil evaluerer løbende om vi kan åbne mere,« skriver han, mens han til Ritzau siger:

»Vi åbner markant i forhold til både at rejse på ferie men også at få turister ind i landet. Og vi åbner for, at man kan rejse hurtigere og lettere på ferie, hvis man er vaccineret.«

Alle partier - bortset fra Ny Borgerlig og Alternativet - står bag aftalen.