Det var en træt, men lettet Jan Vendelbo, B.T. fangede sent mandag aften.

Den danske Spies direktør havde sammen med sit hold arbejde i døgndrift, siden de søndag fik forlydender om, at Thomas Cook Airlines gik konkurs, og kl. 20.30 kunne de skrive de forløsende ord om, at Spies-flyene var på vingerne igen tirsdag.

»Vi har arbejdet i døgndrift, og jeg har personligt ikke sovet mere end to timer, så vi har i den grad ligget vandret for at forsøge at løse det her, da det gik op for os, at vores flyselskab ikke kunne flyve mere,« siger Jan Vendelbo.

Er du berørt af situationen, så vil B.T. gerne høre fra dig på 1929@bt.dk

Her ses strandede Thomas Cook-passagerer i Son Sant Joan-lufthavn i Palma de Mallorca 23. september 2019. Foto: JAIME REINA Vis mere Her ses strandede Thomas Cook-passagerer i Son Sant Joan-lufthavn i Palma de Mallorca 23. september 2019. Foto: JAIME REINA

Men det er ikke kun danskerne, der skal afsted på ferie, som Jan Vendelbo håber, vil blive påvirket positivt af aftalen. Der er nemlig flere danskere fanget i udlandet, og B.T. har blandt andet skrevet om en familie, der er blevet låst ude af deres hotel, da ejerne såede tvivl om betalingen ville gå igennem.

»Jeg har godt hørt om enkelte tilfælde, som skyldes de rystelser, det giver, når moderselskabet går konkurs. Det er også derfor, at det har været vigtigt for os at få normaliseret driften i Norden,« siger Jan Vendelbo og fortsætter:

»Det er vigtigt at slå fast, at Thomas Cook Northern Europe, som omfatter Danmark, Norge, Sverige og Finland er en meget lønsom forretning, og derfor var det helt surrealistisk for os, at vi havnede i den her situation, men jeg tror på, at vi ved at få flyene på vingerne igen, er med til at understøtte, at vores del kører godt videre,« siger Jan Vendelbo.

Grunden til, at Spies-flyene ikke kunne komme på vingerne er, at flyenes leasingaftaler har været registreret hos moderselskabet, men de er nu flyttet over til Thomas Cook Northern Europe, og det gør det muligt at genoptage flyvningen.

»Det er et mindre mirakel, det har kunne lade sig gøre så hurtigt. Jeg ved godt, det lyder simpelt at forflytte sådan noget, men det er meget kompliceret og tager normalvis virkelig lang tid,« siger Jan Vendelbo.