47.000.

Så mange passagerer skal Spies alene have sendt af sted fra Københavns Lufthavn i juli måned.

Men kunderne er nervøse, og det er selskabets direktør, Jan Vendelbo, også.

For de manglende flyveledere har betydet store forsinkelser og aflyste afgange i foråret.

Der bliver tryk på Københavns Lufthavn i sommerferien, og manglen på flyveledere gør blandt andre Spies-direktør Jan Vendelbo nervøs. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix Vis mere Der bliver tryk på Københavns Lufthavn i sommerferien, og manglen på flyveledere gør blandt andre Spies-direktør Jan Vendelbo nervøs. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

»Vi er nervøse på kundernes vegne. Der har været mange forsinkelser, og vi er ikke engang nået til højsæsonen endnu. Man kan frygte, at det bliver værre i juli,« siger Spies-direktøren, der mærker en vis nervøsitet hos feriehungrende danskere.

»Det er ikke sådan, at vi bliver kimet ned, men vi får en del henvendelser fra folk, der er bange for, at deres fly bliver helt aflyst. Indtil videre har de fleste forsinkelser ligget på en time til halvanden, og det kan de fleste leve med,« siger han.

De fleste Spies-turister er på charterferie, så de rejser kun fra A til B og skal ikke mellemlande med fare for at misse næste fly. Dermed bliver de typisk ikke ramt lige så hårdt af forsinkelser.

»Vi kan tydeligt huske sidste sommer, hvor SAS-piloterne strejkede. Der var mange, der slet ikke kom af sted. Den uro, der er nu, er ikke godt for nogen, så vi håber, at de snart finder en løsning. Nu flytter de nogle flyveledere fra Roskilde, men de har ikke meldt ud, at problemet dermed skulle være løst,« siger Vendelbo.

Jan Vendelbo er direktør i Spies. Han frygter, at situationen i Københavns Lufthavn bliver værre i sommerferien, så endnu flere passagerer vil blive forsinket på grund af manglen på flyveledere. Foto: Mathias Svold Vis mere Jan Vendelbo er direktør i Spies. Han frygter, at situationen i Københavns Lufthavn bliver værre i sommerferien, så endnu flere passagerer vil blive forsinket på grund af manglen på flyveledere. Foto: Mathias Svold

Vendelbo er også formand for brancheorganisationen Rejsearrangører i Danmark.

»Situationen virker meget fastlåst. Vi har stor fokus på den. Vi har blandt andet sendt et brev til transportministeren, der har forsikret om, at der arbejdes på løsninger,« siger direktøren, der ikke rigtigt ved, hvad han ellers kan gøre.

»Vi synes jo, at det er et problem, der skulle have været løst nu, men det er ikke rigtigt noget, vi har indflydelse på. Vi kan kun holde vores gæster orienteret. Det vil være et irritationsmoment for dem, der bliver ramt,« siger han.

Vendelbo krydser fingre for, at alle kommer godt af sted hen over sommeren.

»Problemet er, at forsinkelserne som regel først bliver meldt ud ret sent, så det er svært at forberede gæsterne. Vi ved ikke rigtigt, hvad vi kan sige til dem, men vi kan da berolige med, at langt de fleste fly indtil videre har været ramt af kortere forsinkelser. De skal nok komme af sted på ferie,« siger han.

I maj var cirka 900.000 passagerer ramt af forsinkelser i Københavns Lufthavn.

Lufttrafiktjenesten Naviair er i dialog med flyvelederne, men indtil videre er der ikke kommet noget gennembrud i forhandlingerne med flyveledernes fagforbund, Datca.

Naviair vil gerne have flyvelederne til at tage ekstravagter, mens flyvelederne mener, at ekstravagterne har fået et for stort omfang.