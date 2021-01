Et parti af stødt spidskommen tilbagekaldes, da der er påvist et for højt indkaldt af pyrrolizidinalkaloider i produktet.

»Indtag af krydderier med et højt indhold af pyrrolizidinalkaloider over en periode er mistænkt for at kunne give anledning til leverskader samt være kræftfremkaldende,« lyder det i tilbagekaldelsen på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Krydderiet, som Desi Mart står bag, blev i første omgang kaldt tilbage i efteråret.

Nu er tilbagekaldelsen blevet opdateret, da der er kommet nye datoer for holdbarhed frem.

Her ses et billede af produktet. Foto: Fødevarestyrelsen Vis mere Her ses et billede af produktet. Foto: Fødevarestyrelsen

Der er helt konkret tale om produktet 'TRS Ground Cumin' på 100 gram, som har en holdbarhedsdato til 2. marts, 4. marts, 5. marts og 6. marts næste år.

Det omtalte produkt har et Lot nr.: SL20-0274-2 og en EAN-stregkode: 50176890015.

Krydderiet er solgt i specialbutikker på Sjælland.

Hvis du har købt produktet, rådes du af Fødevarestyrelsen til enten at levere det tilbage til den butik, hvor du købte det, eller smide det ud.