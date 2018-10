Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Danmark hjemkalder ambassadør i Iran efter attentatplan

Den danske ambassadør i Iran hjemkaldes med henblik på konsultationer, fortæller udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) med henvisning til en iransk attentatplan på dansk jord. Ifølge ministeren har Danmark søgt støtte fra europæiske partnere og glæder sig over, at både USA og Storbritannien har udtrykt støtte.

Undenrigsministeren har kaldt Danmarks ambassadør i Iran, Danny Annan, hjem til konsultationer. Årsagen er den iranske attentatplan. Foto: Udenrigsministeriet Vis mere Undenrigsministeren har kaldt Danmarks ambassadør i Iran, Danny Annan, hjem til konsultationer. Årsagen er den iranske attentatplan. Foto: Udenrigsministeriet

Spekulanter forsøgte at gentage svindel med udbytteskat

Selv om danmarkshistoriens største svindelnummer med udbytteskat blev opdaget i 2015, fik det ikke bagmændene til at stoppe. Mindre end to år senere prøvede de at hive yderligere 25 millioner kroner ud af statskassen. Det viser dokumenter fra Kammeradvokaten, skriver Politiken.

Blodtryksmedicin øger risiko for visse typer hudkræft

Der er en lille forøget risiko for at udvikle bestemte kræftformer, hvis man bruger blodtryksmedicin, der indeholder stoffet hydrochlorthiazid, gennem længere tid. Det er resultatet af en gennemgang af nye studier og indberetninger, som Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har foretaget.

Efter triste sager strammer Coop krav til legetøj

Coop har valgt at indføre varedeklarationer på al legetøj, der indeholder kemi som sæbebobler, legetøjsslim og det meget omtalte skumlegetøj squishies. Det sker i kølvandet på en række sager om legetøj med ulovligt indhold af skadelige, kemiske stoffer.

Indonesisk militær mener at have fundet nedstyrtet fly i havet

Indonesisk militær mener at have lokaliseret skroget af et passagerfly, der styrtede ned med 189 personer om bord mandag morgen lokal tid. Dykkere skal onsdag undersøge området.

Danskere taler dårligere engelsk end nordmænd og svenskere

Selv om Danmarks indbyggere ifølge en ny rapport er rigtig gode til engelsk, så må danskerne tage til takke med en sidsteplads i den interne skandinaviske duel på engelskkundskaber. Det fremgår af en rapport fra den internationale uddannelsesorganisation EF Education First.

Europæiske brugere lukker for Facebook

Facebook har stadig problemer med at holde sine europæiske brugere online, viser dets regnskab for tredje kvartal. Ifølge erhvervsmediet CNBC faldt antallet af daglige brugere i Europa for andet kvartal i træk. Til gengæld tjener Facebook overraskende mange penge.

Avisernes forsider

Avisen Danmark

Dansk Industri (DI) advarer om, at de spidsbelastede veje koster investeringer og job. DI efterlyser nye investeringer i veje og kollektiv trafik, flere hjemmearbejdsdage og et ændret trafikmønster.

Berlingske

Iran har planlagt et attentat på dansk grund, og det var baggrund for den politiaktion, der 28. september satte Danmark i stå, oplyser PET. Danmark hjemkalder nu sin ambassadør i Iran.

B.T.

Brøndby Stadion danner tilsyneladende ikke kun ramme om topfodbold og god stemning, men også ramme om åbenlys handel med hårde stoffer.

Børsen

'De leverer vækst - en afgørende værdi for Danmark. Derfor fortjener årets 2099 gazeller anerkendelse,' siger Børsens ansvarshavende chefredaktør, Bjarne Corydon, om den årlige kåring af landets hurtigst voksende virksomheder.

Ekstra Bladet

75-årige Ruth blev overfaldet i sit eget hjem. Ifølge politiet står kroatiske forældre og deres sønner bag 26 hjemmerøverier på Sjælland og i Sønderjylland.

Finans

De stavsbundne kunder i landets største kundeejede energiselskab Seas-NVE har udsigt til at spare 25-50 millioner kroner på strømmen, efter at selskabet har ryddet op i en kontroversiel udbudssag.

Information

Advokatforening protesterede i september over for Udlændingenævnet over, at somaliere fik frataget deres opholdstilladelse på et ufuldstændigt grundlag. Nævnet fortsatte praksissen, men nu vurderer jurister, at den er ulovlig.

Jyllands-Posten

PET har løftet sløret for en historisk sag om iranske mordplaner mod personer i Danmark. Truslen fik blandt andet politiet til at lukke store dele af landet ned i en politiaktion i slutningen af september.

Kristeligt Dagblad

I nyere tid har Danmark ikke været udsat for noget, der minder om det attentat, som Irans efterretningstjeneste ifølge PET havde planlagt. Planerne om et drab på dansk jord får tidligere udenrigsminister og V-ordfører til at tvivle på atomaftale med Iran.

Politiken

En eller flere af de bagmænd, der plyndrede den danske statskasse for 12,7 milliarder kroner, prøvede i 2017 at hæve yderligere 25 millioner kroner. Skatteministeren kalder det usandsynligt, at der fortsat kan svindles med udbytteskatten.

