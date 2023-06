Han er tiltalt for blandt andet bedrageri.

Det har dog bestemt ikke forhindret den tidligere direktør i Hummel, Søren Schriver, i at tjene penge.

Det skriver erhvervsmediet Finans.

I hans personlige selskab Schriversk ApS finder man et overskud efter skat på 44 millioner kroner – hvilket blandt andet skyldes et salg af virksomheden Designers Company til en international designkoncern, lyder det.

I april 2021 kom det frem, at anklagemyndigheden efter flere års efterforskning rejste tiltale mod Søren Schriver, som mistænkes for økonomisk kriminalitet.

Dengang skrev Søren Schriver i en skriftlig kommentar, der ifølge Ritzau blev offentliggjort på hans LinkedIn-profil, at han var 'overrasket' over, at der var rejst tiltale.

»Jeg har sammen med min advokat drøftet denne sag meget grundigt igennem, og vi har begge mere end svært ved at se, hvor der skulle være sket lovovertrædelser, ligesom det står meget uklart i tiltalen, hvad mit motiv skulle være,« skrev Søren Schriver.

Han har hele tiden nægtet sig skyldig.

Søren Schriver blev bortvist fra Hummel i februar 2017 efter 20 år ved roret i den danske virksomhed, som producerer sportstøj og -udstyr.

Det skete ved et dramatisk pressemøde, hvor en tydeligt berørt Hummel-ejer Christian Stadil med bævende stemme og bank i bordet meddelte offentligheden, at Schriver var fortid i virksomheden.

Herefter blev Schriver meldt til politiet.

Til Finans fortæller Søren Schriver, at sagen ikke påvirker ham særligt meget mere:

»Udover at sagen har taget utroligt lang tid, og jeg glæder mig til at få den afsluttet. Men jeg har det generelt skide godt. Både personligt og økonomisk,« siger han til erhvervsmediet.