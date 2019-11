Misforstået omsorg, hyldest af middelmådigheden eller et nødvendigt opgør med en usund præstationskultur?

De Grønne Pigespejdere gør op med en af spejderbevægelsens fasttømrede traditioner - og det har medført en hidsig debat.

Siden De Grønne Pigespejdere opstod for 100 år siden, har duelighedsmærker på uniformerne været et synligt bevis på, at spejderne har dygtiggjort sig.

Men snart er det slut.

Opgøret med spejdermærkerne skyldes, at de fremmer en usund præstationskultur og kan virke ekskluderende overfor de nye spejdere, fortæller formand Cathrine Støvring Preussler til Kristeligt Dagblad.

En holdning, der i den grad deler vandene.

Professor i psykologi ved Aalborg Universitet Svend Brinkmann undrer sig over beslutningen.

»Man tager noget, der har fungeret ganske fint og har en lang tradition bag sig, og så fjerner man det i en form for misforstået omsorg for børnene i præstationssamfundet,« siger han til Kristeligt Dagblad.

Et frirum

På Facebook skriver Svend Brinkmann, at 'det er et elementært menneskeligt behov at blive god til noget og søge anerkendelse for sin dygtighed'. Også almindelige danskere undrer sig. Flere mener, at De Grønne Pigespejdere hylder middelmådigheden.

Men kritikken får ikke Cathrine Støvring Preussler til at vakle.

»Vi synes, det skal være et frirum og ikke et præstationsræs at gå til spejder,« siger hun til B.T.

Har I tal, der viser, at det skulle være en almindelig opfattelse blandt nye spejdere, at mærkerne virker ekskluderende?

»Nej, det har vi ikke.«

Hvordan kan I så konkludere, som I gør?

»På baggrund af undersøgelser lavet af Center fra Ungdomsstudier og interne undersøgelser, som viser, hvordan folk udefra ser på spejdere. Vi vil være et inkluderende korps for alle piger i Danmark, ikke et ekskluderende korps, hvor de nye medlemmer kan få den oplevelse, at det er en lukket klub.«

Forkert med uens uniformer

Når et barn starter i skolen, til sport eller til en ny fritidsaktivitet, vil der jo altid være nogen, der er dygtigere. Hvorfor skal flid og hårdt arbejde ikke længere belønnes hos jer?

»Det skal det også. Spejderne vil stadig få duelighedsmærker, og de er stadig en vigtig del af det at gå til spejder hos os. Men de skal bruges på den rigtige måde.«

Hvad er så den rigtige måde?

»Når mærkerne sidder på spejderuniformen, bliver de kun synlige, når pigerne er til spejder. Fremover kan de hænge på værelset eller blive taget frem, når andre er på besøg. Så det at være spejder bliver en større del af hverdagen.«

De nye spejdere ved jo godt, at dem med mere erfaring er dygtigere - uanset om de har duelighedsmærker eller ej. Hvorfor så fjerne dem?

»Fordi det betyder noget, hvordan vi ser ud. I dag er vores beklædning ikke ens, når vi går til spejder. Det mener vi er forkert.«

Ender I ikke med at hylde middelmådigheden?

»Nej, for stoltheden over at dygtiggøre sig og gøre sig fortjent til mærkerne er der jo stadig.«

De 4.000 Grønne Pigespejdere bliver de første til at få uniformer uden mærker her i Danmark.

»De andre korps er meget nysgerrige og vil gerne høre om vores overvejelser. Jeg tror, de ender med at følge trop en dag,« siger Cathrine Støvring Preussler.