58 elever, der er blevet svært mobbet, har diagnoser og som ikke passer ind i den almene folkeskole, skal nu sendes tilbage til det sted, mange af dem er flygtet fra.

Det sker som led i en spareplan, hvor 21 byrådsmedlemmer i Slagelse kommune har vurderet, at Slagelse Heldagsskole skal rykkes fra trygge og forudsigelige rammer til byens største folkeskole, der huser 1100 andre elever.

»Det er rigtig ærgerligt, at det er specialtilbud, de sparer på. Det er børn, der havde fået skoleglæden tilbage, man nu sender tilbage til traumet,« siger Denise Kathrine Schrum, der er pædagog på Slagelse Heldagsskole.

Denise Kathrine Schrum fortæller, at børnene på skolen har brug for struktur og tryghed med lærere og pædagoger, der har tid til den enkelte elev og kender til deres udfordringer.

»Vi har haft børn, der tissede i bukserne fem gange om dagen og var meget udadreagerende, som ikke har den adfærd mere, efter de blev rykket over til os,« siger Denise Kathrine Schrum.

Men nu skal de rykkes.

Nedlukningen af Slagelse Heldagsskole nuværende ordning, sker efter flere markante snit med sparekniven fra Slagelse Kommune.

Sidste onsdag kom det frem, at kommunen skal spare 280 millioner kroner på næste års budget - og pengene vil byrådet blandt andet finde ved at lukke fire folkeskoler, og hæve skatten med en procent for byens beboere.

Og nu er specialtilbuddene også i fare. Det gælder i hvert fald for både børn og personale på Slagelse Heldagsskole.

Nyheden om, at børnene snart skal flyttes fra trygge rammer, er så småt sivet ud. Også til børnene.

»En nægtede at komme ind i klassen, fordi han havde så ondt i maven af bekymring, efter han fandt ud af, at de skulle tilbage. Børnene er mega bekymrede,« siger Denise Kathrine Schrum.

Frygten for, hvad der kommer til at ske med børnene har fået Denise Kathrine Schrum og specialtilbuddets andre lærere til at råbe politikerne op i et Facebookopslag.

Her påpeger de konsekvenserne af politikernes besparelser, der kommer til at ramme deres børn.

Facebookopslaget er blevet delt over tusind gange, og har fået flere til at reagere i både vrede og forargelse over beslutningen.

På Slagelse heldagsskole er der ti elever per klasse med to-tre lærere og pædagoger. I en almindelig folkeskole kan tallet stige til det tredobbelte antal elever og én lærer.

Det vides endnu ikke, hvordan sammenlægningen af Slagelse Heldagsskole og folkeskolen kommer til at forme sig – ligesom det heller ikke vides, om personalet tæt på børnene får lov at rykke med.