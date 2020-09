Der arbejder fra 1. oktober 181 med at opspore borgere smittet med covid-19, skriver Berlingske.

Fra næste måned vil der være 181 ansatte til at stå for arbejdet med at opspore borgere, der kan være smittet med coronavirus.

Det skriver Berlingske på baggrund af tal fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Det er 27 flere end for en måned siden. Tallet er dog ikke noget, som imponerer Christian Wejse, epidemiolog og afdelingslæge på Aarhus Universitetshospital.

- Hvis man ser på, hvor mange ansatte der er i mange andre lande, så kunne jeg måske godt ønske, at man oprustede endnu mere.

- Jeg kan bare konstatere, at man i en del andre lande har væsentligt flere hænder ansat, siger han til Berlingske.

Anderledes ser billedet ud i Tyskland, hvor der er ansat 21.000 til opgaven. Det svarer ifølge Berlingske til, at der skulle være 1450 ansatte i Danmark.

Heller ikke Allan Randrup Thomsen, der er professor i virologi ved Københavns Universitet, er imponeret over antallet, der arbejder med opspore borgerne.

Han siger til Berlingske, at han er sikker på, "det kunne betale sig at få flere smitteopsporere".

Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser til mediet, at der hver uge ansættes nye medarbejdere.

Venstres sundhedsordfører, Martin Geertsen, vil bede sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) om en redegørelse for indsatsen. Han mener, at opsporingen er en central del af indsatsen.

Den seneste tid er antallet af coronasmittede i Danmark steget hurtigere, end det var tilfældet over sommeren.

Særligt hovedstadsområdet er blevet ramt, og der er derfor blevet indført flere lokale restriktioner.

Blandt andet skal barer, caféer og restauranter i 17 kommuner i og omkring København lukke klokken 22 de næste to uger. Der er fire timer tidligere end i resten af landet.

Tidligere har der været indført lokale restriktioner i Aarhus, hvorefter der var færre smittetilfælde.

/ritzau/