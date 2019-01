Danskere opsøger i stor stil lægen med rygsmerter og krav om at blive scannet eller undersøgt på hospitalet. Men det er noget pjat.

De mange rygundersøgelser er misbrug af de offentlige ressourcer, for langt de fleste tilfælde af ondt i ryggen er ikke værre end en forkølelse.

Sådan skriver speciallæge i almen medicin, Robert Pind i et debatindlæg i Jyllands-Posten.

Ifølge lægen fra Bjerringbro er det kun 1 ud af 50 af dem, som henvender sig til deres praktiserende læge og klager over ondt i ryggen, som er operationskrævende.

'Det er derfor 'ondt i ryggen' uden kraftnedsættelse i 98 pct. af tilfældene blot kan betragtes som en forkølelse, der går over i løbet af 1-2 uger uden nogen særlig undersøgelse eller behandling,' skriver Robert Pind i debatindlægget.

Kun hvis der er tale om neurologiske udfald så som kraftnedsættelse på grund af rygsmerterne, skal du være bekymret, understreger han.

Robert Pind står ikke alene med det budskab.

Ifølge Gilles Ludger Fournier, der er overlæge på Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme på Frederiksberg Hospital, er rygsmerter i omkring 90 procent af tilfældene ufarlige.

»De fleste akutte lændehold, nakkehold og rygsmerter går over af sig selv. Det kan gøre vanvittigt ondt og vare alt fra et par dage til et par uger, men langt de fleste smerter vil gå over igen,« siger han til B.T.

Alligevel henvender omkring 350.000 danskere sig ifølge Pind hvert år til lægen med rygsmerter.

Og 180.000 af dem ender med at få enten en scanning eller en røntgenundersøgelse af lænden ifølge Robert Pind.

Til sammenligning bliver kun 6.000 hvert år opereret for diskusprolaps eller spinalstenose (forsnævring af rygmarvskanalen).

De mange undersøgelser og scanninger koster det offentlige dyrt. Og pengene kunne bruges mere hensigtsmæssigt, mener Pind.

Hvis du alligevel tænker, at det er bedst at blive hjemme, når ryggen værker, så må du tro om igen.

Robert pind henviser til en finsk undersøgelse, som viser, at folk, der møder op på jobbet med rygsmerter, hurtigere bliver dem kvit, end dem, der sygemelder sig.

Men hvad skal du så gøre, når du får smerter i ryggen? Det kan du læse meget mere om her og her.