Skærmene skal ud af soveværelset.

Så klart lyder det fra Imran Rashid, der er speciallæge, foredragsholder og sundhedsfaglig direktør i healthtech-virksomheden Lenus, til dr.dk.

Den melding kommer som reaktion på en undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed, hvor cirka halvdelen af de adspurgte 16-24-årige svarer, at de ikke får søvn nok til at føle sig udhvilede.

Og det er netop de mange timer brugt på at kigge på skærme, der er årsag til den manglende hvile.

Gode råd til bedre søvn Her er speciallæge Imran Rashids råd for at få en bedre søvn Sæt søvn højest, når det gælder din sundhed.

Sørg for at få din telefon og andre skærme ud af soveværelset.

Sørg for mørke og en behagelig temperatur

Giv slip og sig farvel til verden, når du skal sove.



»Når vi spørger, hvad årsagerne er, så svarer 80 procent af unge mænd og 70 procent af de unge kvinder, at det skyldes brug af skærm inden sengetid, hvilket betyder, at de kommer for sent i seng,« siger Anne Illemann Christensen, der er seniorforsker og forskningschef hos Statens Institut for Folkesundhed, til dr.dk.

Imran Rashid mener, at skærmtid æder sig ind på unges søvn.

Så der er brug for at gøre noget.

»Søvn er den vigtigste restituerende hjerneproces, vi har i en moderne digitaliseret verden,« siger Imran Rashid til dr.dk.