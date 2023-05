Fyringer, nedskæringer og sparerunder.

Den danske tv-branche er ramt af den værste krise i mange år, og det får nu Egmonts produktionsselskab, Nordisk Film Production, til at skære ned.

Virksomheden nedlægger 18 stillinger, skriver mediet MediaWatch.

Af dem er fire medarbejdere blevet fyret.

De berørte stillinger er blevet fundet på tværs af Danmark, Norge og Sverige.

Betingelserne for produktion af film og serier i Skandinavien er ændrede, og inflation og global krise har sat branchen under yderligere pres, forklarer Katrine Vogelsang, administrerende direktør for Nordisk Film Production.

Derudover er der generel krise i branchen, fordi tv-kanalerne og streamingtjenesterne har trykket hårdt på bremsen.

»Det står ikke bare stille. Det står fuldstændigt stille,« har direktør i Producentforeningen, Jørgen Ramskov, tidligere sagt til fagbladet Journalisten.