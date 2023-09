En omfattende fyringsrunde hos Landbrugsstyrelsen er nu en realitet.

51 medarbejder, inklusive seks ledere, er blevet opsagt.

Derudover har 58, heraf to ledere, indgivet en aftale om frivillig fratrædelse. Det oplyser Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse via Ritzau.

»Det er aldrig nemt at sige farvel til gode medarbejdere, men ændringerne i vores opgaver og bevillinger betyder desværre, at vi i dag har måttet afskedige 51 medarbejdere for at få økonomien og opgaveløsningen til at hænge sammen,« siger direktør i Landbrugsstyrelsen, Lars Gregersen.

Tidligere på måneden meddelte styrelsen, at fyringer var på vej.

Det skyldes ændrende opgaver og faldende bevillinger.

»På kort sigt kommer afskedigelsesrunden selvfølgelig til at kunne mærkes i organisationen.«

»Da antallet af arbejdsopgaver i styrelsen reduceres, forventer vi dog, at vi snart kan få organisationen og opgaveløsningen tilbage i god gænge, og at situationen derfor ikke vil påvirke hverken sagsbehandlingstider eller udbetalingen af landbrugsstøtte«, siger Lars Gregersen.

Landbrugsstyrelsen oplyser blandt andet, at deres bevilling falder med cirka 65 millioner kroner fra 2023 til 2024.

Det skyldes 'reducerede ekstrabevillinger til implementering af den nye landbrugsreform', lyder det.