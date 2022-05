Torsdag kom det frem, at en tidligere direktør i Spar Nord havde svindlet banken for 20 millioner kroner.

Fredag reagerer investorerne.

Bankens aktie er nemlig faldet stødt, og ved børsens lukketid klokken 17.00 var aktien faldet med næsten fem procent.

»Det er klart, at en historie som den her også gør indtryk på investorerne,« siger Mikael Bak, direktør i Dansk Aktionærforening.

»Det er jo en spektakulær sag, hvor en navngiven person fra topledelsen har trådt ved siden af. Det adskiller sig fra andre møgsager i branchen og skaber en situation, hvor tilliden skal genvindes på en anden måde.«

Generelt er aktiemarkedet inde i en sur periode, og Spar Nord er ikke de eneste, der har mistet værdi fredag. Men bankens fald er større, end hvad man ser i det generelle billede, og hvad man kan se hos for eksempel Danske Bank.

For Mikael Bak giver det et indtryk af, at torsdagens afsløringer har haft betydning.

»Helt overordnet kan vi se, at mange aktier dykker. Men det kan bestemt ikke udelukkes, at nogle aktionærer sælger i panik, eller fordi de værdimæssigt ikke kan forlige sig med svindelsagen,« siger han.

Det bakker en senioraktierådgiver, som B.T. har talt med, op om. Han forklarer ligeledes, at skandalen sandsynligvis har spillet en rolle på fredagens faldende aktiekurs.

»Det er positivt, at banken selv er gået ud med historien. Nu handler det så om at overbevise aktionærerne om, at det ikke sker igen,« siger Mikael Bak og fortsætter:

»Og så skal de passe på, at det her ikke bliver et imageproblem, der påvirker bankens kunder.«

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra administrerende direktør i Spar Nord Lasse Nyby.