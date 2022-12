Lyt til artiklen

Hamstring er en ting, vi er blevet bekendt med på ny efter corona.

Dengang var det toiletpapir, folk hamstrede.

Da krigen i Ukraine brød ud, var det madolie. For to uger siden var det Tinka-nisser.

Og nu er det så noget helt fjerde, folk er begyndt at hamstre i den lille satellitby til Aalborg, Vestbjerg, skriver TV 2 Nord.

Ejeren af Spar-købmanden, Peter Staal, spærrede sine øjne op, da han torsdag morgen mødte ind i butikken og så de helt tomme hylder.

Lige der hvor han plejede at have al sin kildevand stående.

»Det gik helt amok onsdag, og folk mødte forgæves op torsdag morgen for at få mere kildevand. Så jeg måtte skrive ud på Facebook, at vi helt usædvanligt var løbet tør,« siger Peter Staal Leth til TV 2 Nord.

Og hvorfor så lige netop kildevand, tænker man.

Det hænger højst sandsynligt sammen med, at adskillige nordjyder i Aalborg Kommune onsdag fik besked om, at der var fundet jordbakterier i deres drikkevand fra hanen.

Ifølge TV 2 Nord var der blevet fundet såkaldte coliforme bakterier, hvilket kan skyldes, at drikkevandet er forurenet med overfladevand.

Derfor kom kommunen med en kraftig anbefaling til folk om at koge deres vand.

De valgte dog tydeligvis i stedet at købe noget.

Og da Spar-ejeren fandt ud af det torsdag, skyndte han sig at ringe til sin grossist og lave en ekstraordinær hastebestilling på kildevand, som ankom fredag formiddag.