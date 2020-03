Meget af det europæiske fokus har været på Italien, når vi har talt om coronavirussen.

Men stik vest i Spanien har man nu også nået forfærdelige tilstande, hvor den dødelige virus er ude af kontrol.

Næsten 30.000 er smittede, og næsten 2.000 spaniere er døde de seneste uger.

Ligesom i Italien er hospitalerne overbebyrdede, og det har nu fået myndighederne i hovedstaden Madrid, der er hårdest ramt, til at etablere et midlertidigt hospital.

Det er byens kongrescenter, Ifema, der med 5.500 hospitalssenge bliver et midlertidigt corona-hospital, hvor de mange syge spaniere kan blive forsøgt helbredt og holdt i live.

Lige nu står - som du kan se på billederne - 1.300 senge klar, men allerede tirsdag forventer man, at det midlertidige hospital er klar til at blive brugt.

Det skriver den spanske avis El Pais.

Hospitalet har allerede fået flere hundrede patienter, der er blevet kørt direkte fra deres hjem og ind i den kæmpe bygning.

Samtidig er hospitalet forsynet med ekstra toiletter og brusere, ligesom der også vil blive lavet mad på selve hospitalet.

Og etableringen af hospitalet kommer på et perfekt tidspunkt.

I weekenden oplevede spanierne det største antal døde på én dag, da mere end 400 borgere mistede livet lørdag.

Og det er altså på trods af, at landet er i fuldstændig undtagelsestilstand med et udgangsforbud, der kun tillader dig at forlade dit hjem, hvis du skal handle, på apoteket, gå tur med din hund eller udføre et yderst essentielt arbejde.