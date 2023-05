Der er ild i en gård på Skovhusevej i Stensved øst for Vordingborg.

Det oplyser Sydsjællands- og Lolland Falsters politi tirsdag eftermiddag.

For at brandkøretøjerne kan arbejde, har politiet været nødt til at spærre Skovhusevej af mellem nummer 13 og 30.

»Vi fik en anmeldelse på en gård klokken 17.31, og vi er nu fremme sammen med brandvæsnet,« siger vagtchef Heidi Grandt Andresen.

Hun forklarer, at det er en større brand, men at alle personer skulle være ude.

De ved endnu ikke noget om, hvordan branden er opstået, eller om røgsøjlerne kan blive problematiske for folk i området.

Opdateres...